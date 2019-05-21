Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную раду

В ходе состоявшихся в этот же день консультаций Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента и его руководством по поводу досрочного прекращения полномочий Рады президент пояснил, что главным аргументом для этого шага стало "низкое доверие граждан" к парламенту, равное 4%, а юридическим основанием послужило то, что с 2016 года у правящей коалиции не было достаточного числа мандатов.

На встрече обсуждался также созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в избирательное законодательство, сообщается на сайте президента. Речь идет, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.