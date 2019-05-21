ЧП в многоквартирном доме: спасатели отреагировали усиленным составом

Сегодня в полдень в Центр тревоги сообщили, что на пятом этаже в квартире многоквартирного дома по адресу Anne 80 сработал датчик дыма и дым просачивается в коридор. Дверь никто не открыл, поэтому спасателям пришлось воспользоваться машиной с лестницей и проникать в квартиру через окно, передает Tartu Postimees.
В квартире никого не было, однако на электрической плите обнаружили кастрюлю со сгоревшей едой. На вызов отреагировали усиленным составом: на месте были три спасательных машины и скорая помощь.
В прошлом году сгоревшая еда подвергла здания опасности пожара 528 раз, пожар случился 45 раз. В пожарах, начавшихся из-за пригоревшей еды, погибли три человека и пострадали более 13.
В этом году пригоревшая еда подвергла здания опасности пожара уже 183 раза, пожар по этой причине случился 13 раз. В этих пожарах пострадали шесть человек, один из них - в Тарту.
Спасательный департамент напоминает, что еду на плите нельзя оставлять без присмотра, также вещей из легковоспламеняющихся материалов не должно быть рядом с плитой. Также под рукой должны быть средства для тушения огня. Самое простое помнить помнить о принципе - готовишь, будь на кухне. Если хотите отойти посмотреть телевизор, то пользуйтесь таймером, который в нужный момент напомнит о готовящейся еде.