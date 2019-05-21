ЧП в многоквартирном доме: спасатели отреагировали усиленным составом

В квартире никого не было, однако на электрической плите обнаружили кастрюлю со сгоревшей едой. На вызов отреагировали усиленным составом: на месте были три спасательных машины и скорая помощь.

В прошлом году сгоревшая еда подвергла здания опасности пожара 528 раз, пожар случился 45 раз. В пожарах, начавшихся из-за пригоревшей еды, погибли три человека и пострадали более 13.

В этом году пригоревшая еда подвергла здания опасности пожара уже 183 раза, пожар по этой причине случился 13 раз. В этих пожарах пострадали шесть человек, один из них - в Тарту.