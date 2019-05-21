Будущий старейшина Андрес Вяэн: важно изменить имидж Ласнамяэ

Вяэн получил единогласную поддержку всех присутствовавших на заседании членов районного совета. Выступая перед советом, он сказал, что считает важным изменить имидж района. «В Ласнамяэ кроется много больше, чем мы привыкли думать», – считает Вяэн. «Для меня важно отметить сделанное и двигаться дальше», – закончил свое выступление Вяэн.

Ранее Андрес Вяэн занимал должность директора службы трамвайного движения в Tallinna Linnatranspordi AS (АО «Таллиннский городской транспорт»). На этом посту он успешно претворил в жизнь проект по запуску ретро-трамваев, а также был у истоков идеи музыкальных трамваев. Кроме того, он сыграл значительную роль в проекте реновации трамваев.

Андрес Вяэн был награжден серебряным крестом за заслуги Йыгевамаа, почетной медалью Спасательного департамента и знаком отличия Таллинна.

Высшее образование Вяэн получил в Эстонской сельскохозяйственной академии.