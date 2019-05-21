Мартин Хельме: достигнута договоренность о снижении акциза на алкоголь

Все же в одном вопросе стороны едины: акциз на алкоголь нужно снизить.

«Все согласились, что акциз на алкоголь снизится, обсуждается, когда, насколько сильно и на разный алкоголь в равной степени или одинаково», - сказал в Вихула министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, снижение акциза на алкоголь ближе, чем когда-либо раньше.

На сегодняшнем обсуждении бюджетной стратегии государства на 2020–2023 году правительство рассматривало потребности разных областей в дополнительном финансировании, возможности экономии и возможные методы дохода, сообщила пресс-служба правительства.

При обсуждении бюджетной стратегии правительство исходит из пяти приоритетов: Эстония, которая заботится о семьях, сплоченное общество, наукоемкая экономика, эффективное государственное управление, а также свободное и защищенное государство.

Государственная бюджетная стратегия связывает воедино цели правительства, планы и действия министерств, а также их финансирование на следующие четыре года. Ее целью является долгосрочное планирование действий и финансирования с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций.

Бюджетная стратегия составляется каждую весну. Правительство обычно утверждает ее не позднее конца апреля, а в год очередных выборов в Рийгикогу, то есть и в нынешнем году – не позднее конца мая.

Отдельно составляется проект бюджета на 2020 год, в котором более точно описаны доходы и расходы будущего года. В соответствии с поправками к закону о государственном бюджете, принятыми в 2017 году, нынешний год является первым, когда государственная бюджетная стратегия и проект бюджета составляются одновременно.