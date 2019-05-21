Министр экономики США пообещал скорые санкции против "Северного потока-2"

По словам Перри, закон, предусматривающий штрафные меры против участвующих в проекте предприятий, будет принят "в недалеком будущем". Министр отметил, что в США очень много противников прокладки газопровода из России в Германию и заверил, что закон, вводящий санкции, будет принят Конгрессом и подписан главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Сенат США подготовил санкции против европейских судов, которые проводят укладку газопровода. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы. Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока-2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.