Галерея: в Тамсалу столкнулись поезд и легковой автомобиль

Легковой автомобиль BMW столкнулся на станции Тамсалу с поездом Тарту-Таллинн. На железнодорожном переезде в паре метров от станции поезд еще не успел набрать скорость, поэтому легковой автомобиль от полученного удара отлетел на 30-40 метров от переезда.

В машине находился один человек, его увезла скорая помощь. По словам полиции, у него не очень тяжелые повреждения.

Однако в Тамсалу говорят, что в машине было два человека. Продавцы Maxima рассказали, что перед аварией молодые люди вдвоем ходили в магазин.