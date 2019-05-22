Московское метро. Фото иллюстративное ФОТО: SCANPIX

Больше тысячи человек эвакуировали из трех поездов, застрявших в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Пассажиры провели в вагонах больше двух часов.

"Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию", - сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в "Твиттере".

Ранее представитель экстренных служб Москвы заявил РИА Новости, что только из двух поездов были эвакуированы более 1,2 тысячи человек.

Как сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, некоторые пассажиры провели под землей более трех часов.

"Общее время 3 часа 20 минут, часть пассажиров уехала намного раньше, в течение часа, другая часть пассажиров действительно пробыли вот это время, - сказал он журналистам. - Приношу свои извинения от лица транспортного комплекса города Москвы, ситуация для нас крайне не типичная и мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось".

Первый поезд застрял между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" Солнцевской линии около 18:45.

В "Твиттер"-аккаунте Московский транспорт публиковали фотографию эвакуации, на которой видно, что пассажиров выводили из поезда через дверь машиниста.

Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1 — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

На сообщение метрополитена о переводе пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции, один из пользователей "Твиттера" отреагировал так: "Ребята, вы, конечно, извините, но больше 2,5 часов людей из тоннеля выводить - это перебор".

В чем причина

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной произошедшего, по предварительным данным, стала потеря напряжения в контактном рельсе.

"Ремонтные службы метро уже работают над устранением неисправности", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе метро.

Сначала сообщалось, что на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" прекратилось движение поездов, а станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" закрыли для входа.

В пресс-службе метрополитена заявили, что опасности для людей нет, и никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в тоннеле не было задымления. О том, что между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" наблюдается задымление, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.