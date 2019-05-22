Ср, 22.05.2019
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В заброшенном доме в Сомпа произошел взрыв

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Во вторник, 21 мая, в Сомпа - части города Кохтла-Ярве - произошел взрыв в заброшенном доме, передает Rus.err.

Заброшенный дом находится на улице Арусерва, сообщил корреспондент ERR Рене Кундла с места событий.

На место прибыли четыре бригады спасателей, скорая помощь и полиция, местные жители говорят, что это уже третий взрыв в этом доме за последнее время.

По словам жителей, заброшенные дома зачастую используются как нелегальные свалки. "Люди свозят туда всякий мусор. Конкретный дом горит уже четвертый раз", - поделились деталями жители. 

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