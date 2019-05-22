В заброшенном доме в Сомпа произошел взрыв

Во вторник, 21 мая, в Сомпа - части города Кохтла-Ярве - произошел взрыв в заброшенном доме, передает Rus.err.
Заброшенный дом находится на улице Арусерва, сообщил корреспондент ERR Рене Кундла с места событий.
На место прибыли четыре бригады спасателей, скорая помощь и полиция, местные жители говорят, что это уже третий взрыв в этом доме за последнее время.
По словам жителей, заброшенные дома зачастую используются как нелегальные свалки. "Люди свозят туда всякий мусор. Конкретный дом горит уже четвертый раз", - поделились деталями жители.