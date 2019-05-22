Российские спортсмены массово избегают допинг-контролеров

По словам Гануса, рост числа российских спортсменов, нарушивших правила о доступности для допинг-тестирования, в 2018 году составил более 100 процентов по сравнению с 2017-м. «Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила», — заявил глава РУСАДА.