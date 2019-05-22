Свято место остается пустым

«Ситуация ясна: мое сознание и энергия сфокусированы на сборной, на квалификации к чемпионату Европы, на котором, надеюсь, Франция сыграет», — заявил Дешам. Он отметил, что ему льстит интерес со стороны больших клубов, однако оставлять национальную команду он не намерен.

«Ювентус» 17 мая объявил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри. Он возглавил «Ювентус» в 2014 году. За это время специалист пять раз привел команду к победе в чемпионате Италии, четырежды завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны. В качестве места продолжения карьеры Аллегри СМИ называют ПСЖ и «Барселону».

Дешам в 2018-м привел сборную Франции к победе на чемпионате мира. Также под его руководством команда стала серебряным призером домашнего Евро. В сезоне-2006/2007 он уже работал с «Ювентусом».