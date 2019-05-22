«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Иско

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил 27-летнему хавбеку в беседе, что не видит его в основном составе команды в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Иско принял участие в 37 матчах, отметился 6 результативными ударами и 1 голевой передачей. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. На «Сантьяго Бернабеу» игрок перебрался летом 2013 года из «Малаги». Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 30 млн.