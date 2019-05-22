Крым. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

В обзоре российских СМИ 22 мая:

«Ведомости»: на Украине коррупция была, но брали поменьше

Жителей Крыма раздражают рост цен, коррупция, нашествие варягов и снижение уровня жизни. «Ведомости», ссылаясь на исследование Владимира Мукомеля из Института социологии РАН, рассказывают, как изменилась жизнь крымчан после аннексии полуострова.

Выиграли в первую очередь пенсионеры, бюджетники и госслужащие, чьи доходы существенно увеличились, пишет в исследовании Мукомель. Однако положение работающих не на государство скорее ухудшилось, при этом цены в Крыму и Севастополе росли быстрее средних по стране и опережали рост зарплат и доходов.

Жителей полуострова стала раздражать деятельность чиновников, которые расширяют сферы контроля и влияют на бизнес. Крымчане считают, что в украинские времена такого давления государства не было.

Вместе с растущим контролем коррупция душит малый бизнес. Один из респондентов отметил: «На Украине была коррупция развита также, но как-то люди поменьше брали, что ли... тебе давали возможность работать, создавать свой бизнес».