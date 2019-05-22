Фигуристка рассказала о сексуальном насилии со стороны партнера

Намиотка ответила на несколько сообщений в поддержку Кафлина в Facebook. Сообщения, на которые отвечала бывшая спортсменка, недоступны (удалены или защищены настройками приватности).

«Извините, но Джон причинил боль как минимум десяти людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течение двух лет. Невинные не лезут в петлю. Подумайте о жертвах, когда говорите о том, что он сделал минимум с десятью девушками», – написала Намиотка.

Намиотка и Кафлин выступали по юниорам и выиграли один этап Гран-при в сезоне-2005/06.

В 2011 году Кафлин выиграл чемпионат США в паре с Кейтлин Янкоускас, в 2012 – в паре с Кейди Денни. Дважды выступал на чемпионатах мира, где был шестым и восьмым.