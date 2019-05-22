Врезался в дом и в припаркованный автомобиль: виновника ДТП подозревают в употреблении наркотиков

Ставший очевидцем аварии человек тут же сообщил о случившемся в полицию, которая задержала на месте происшествия водителя. Пассажир Honda Accord сбежал. Был задержан 20-летний парень, не имеющий прав. Алкогольного опьянения у него не было выявлено, но у полиции есть основание полагать, что он мог употреблять наркотики. Его отправили на дополнительную экспертизу, передает Sakala.

Глава Вильяндиского отдела полиции Маргус Сассь объяснил, что, как правило, водителей в наркотическом опьянении задерживают в районах, где распространяются наркотические вещества. «На общем фоне выделяются Таллинн и Тарту, но это не означает, что в маленьких центрах нет водителей в наркотическом опьянении», - добавил Сассь.