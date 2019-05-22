Ср, 22.05.2019
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  • Врезался в дом и в припаркованный автомобиль: виновника ДТП подозревают в употреблении наркотиков

Врезался в дом и в припаркованный автомобиль: виновника ДТП подозревают в употреблении наркотиков

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ДТП с участием Honda Accord.

ФОТО: Kenno Soo

В ночь на вторник около 1:30 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кауба в Вильянди произошло ДТП: управлявший Honda Accord мужчина съехал с дороги, врезался в стену дома и протаранил припаркованный там автомобиль.

Ставший очевидцем аварии человек тут же сообщил о случившемся в полицию, которая задержала на месте происшествия водителя. Пассажир Honda Accord сбежал. Был задержан 20-летний парень, не имеющий прав. Алкогольного опьянения у него не было выявлено, но у полиции есть основание полагать, что он мог употреблять наркотики. Его отправили на дополнительную экспертизу, передает Sakala.

Глава Вильяндиского отдела полиции Маргус Сассь объяснил, что, как правило, водителей в наркотическом опьянении задерживают в районах, где распространяются наркотические вещества. «На общем фоне выделяются Таллинн и Тарту, но это не означает, что в маленьких центрах нет водителей в наркотическом опьянении», - добавил Сассь.

Выборочные проверки с целью задержания водителей в наркотическом опьянении проводятся постоянно в каждом городе и деревне. Кроме того, одной из важнейших задач Вильяндиского отдела полиции является установление личностей распространителей наркотиков и в сотрудничестве с прокуратурой их отправление под суд. Сассь надеется, что это также уменьшит количество водителей в наркотическом опьянении на дорогах и улицах.

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