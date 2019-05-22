Дело всей жизни было уничтожено за полчаса: сгорел знаменитый ресторан

В воскресенье в 11.37 в Центр тревоги сообщили, что в Отепя в деревне Мяха открытым пламенем горит подсобное здание, в котором находится ресторан. Во время пожара людей внутри не было, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Огонь уничтожил знаменитый ресторан Таммури, в котором работает всего один человек. Хутор Таммури ведет свою историю с 1860 года.

"В 1911 году его купил мой прадед, я здесь постоянно с 2001 года. Переехал на хутор вместе с дочерью и в 2007 году открыл в старом амбаре маленький ресторан", - написал владелец хутора Эрки Саар в социальных сетях.

Он работает на хуторе один, иногда ему помогает дочь, которая в последнее время из-за учебы в основном находится в Тарту. "Я стараюсь предлагать посетителям вкусную, выращенную прямо на хуторе еду, - написал Саар. - К сожалению, в здании амбара вспыхнул пожар, который начался из-за самовозгорания садовой техники. За полчаса все здание было в огне. Это традиции моего рода, дело моей жизни, поэтому я не хочу прерывать эту преемственность".

Владелец сказал, что планирует восстановить здание и открыть ресторан так быстро, насколько это возможно. "Если кто-то может мне помочь, то любая помощь приветствуется", - написал он.

Хозяин хутора Таммури Эрки Саар у входа в ресторан. Фотография была сделана семь лет назад. ФОТО: Arvo Meeks

Дочь: не могу описать боль

Дочь Эрки Саара Миа Мелание написала в социальных сетях, что пожар уничтожил большую часть их оборудования: все телеги, газонокосилки, инструменты.

"Огонь проник через крышу и полностью уничтожил ресторан моего отца. Я даже не могу описать эту боль, когда ты видишь, что дело всей жизни самого важного для тебя человека и все, ради чего он трудится каждый день, уничтожено", - написала она.

Миа добавила, что ее отец не собирается сдаваться. "К сожалению, факт в том, что все стоит ужасно дорого. Так что у нас возник план не просто просить у людей деньги - я бы могла отдать нарисованные мной картины за какую-то определенную сумму, - сказала она. - Если кто-то может нам помочь, то любая помощь приветствуется и любой вклад важен".

По словам хозяина, возгорание могло начаться в гараже, где стоял трактор-газонокосилка, который использовали перед пожаром.

Спасатели потушили амбар к 14.59. Точную причину пожара выяснят инспекторы Спасательного центра.