Местные жители: «Мы говорили, что здесь будут гибнуть люди, но нас не послушали»

Около шести часов вечера движение на переходе было оживленным. Из многочисленных велосипедистов слезает с седла и пересекает железнодорожные пути, катя велосипед рядом, примерно каждый десятый. Через небольшие промежутки времени проезжает какой-нибудь поезд. По словам местных, сегодня некоторые поезда ходят значительно медленнее обычного. Да и сигналов слышно больше. «Но толку от этого нет. Поезда проходят так быстро, что слышишь гудок непосредственно перед тем, как попасть под колеса», - считает местный житель.

Другие говорят, что все равно, идешь ты пешком или на велосипеде: пересечение железной дороги на Веэренни неудобно и опасно в любом случае. «Когда несколько лет назад мы боролись против закрытия железнодорожного переезда, и я говорил в горуправе, что дети могут попасть под поезд, а мне ответили в кабинете Таави Ааса, что, если ребенок попадет под поезд, следовательно, он неправильно воспитан», - вспоминает живущий неподалеку от переезда отец троих детей Хенрик Михельсон.

«Мы же говорили»

Второй житель, Луйте Мариус Метс, вспомнил, как до закрытия переезда пешеходам было там безопасно ходить, поскольку световые и звуковые сигналы давали знать о приближении поезда. «Мы же вам говорили, что здесь будут гибнуть люди, но нас не послушали. Годами здесь не было ни одного несчастья, но после того как переезд закрыли и оставили лишь пешеходный переход, здесь уже погибли два человека», - сказал Метс.

Когда несколько лет назад мы боролись против закрытия железнодорожного переезда, и я говорил в горуправе, что дети могут попасть под поезд, мне сказали в кабинете Таави Ааса, что, если ребенок попадет под поезд, следовательно, он плохо воспитан.