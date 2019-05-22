Правительство еще не нашло лекарства от безденежья

Обобщенно: задача, которая в прошлом году на выездном семинаре правительства была решена, в этом году министрам не далась. Коалиционные партии по-прежнему не могут договориться о бюджетной стратегии на следующие четыре года. Единственной договоренностью, которой удалось достичь на данный момент, является решение не отпускать бюджет в большие минусы.

Вчера утром у собравшихся в Вихула на выездном семинаре политиков и чиновников была надежда, что если в понедельник удалось преодолеть финансовые пожелания министерств, то во второй день получится серьезно продвинуться по вопросу сбалансированности бюджетной стратегии. На то же надеялся и министр финансов Мартин Хельме.

«Если сначала мы были уверены, что уладим эти дела к сегодняшнему дню, то объем материалов, которые нужно пройти, настолько велик, что как минимум в четверг нам будет нужно эти вещи еще раз обсудить», - сказал он вчера.

После обеда поддали жару

Первые утренние часы у министров ушли на споры по бухгалтерии, например, в чем плюсы и минусы основанного на деятельности бюджета, на который теперь переходят, говорили и о других технических деталях. После обеда поддали жару и не выходили из пальмового дома даже перевести дух.

Очень быстро пришли к общему пониманию, что для достижения сбалансированной бюджетной стратегии нужно идти по пути сокращений. По сравнению со стратегией, составленной в прошлом году, решено, что расходы четырех лет нужно поджать. «Нам нужно активно искать места для экономии и сбережений», - сказал Хельме.

В то же время, члены правительства хорошо знают, что для достижения искомого баланса в необходимой степени сократить расходы не удастся. Поэтому перед министрами стоит следующий важный вопрос: изменить ли Закон о бюджете таким образом, чтобы он позволил правительству допустить большие, чем прежде минусы?

Около семи часов вечера председатели партий смогли сообщить, что крупного дефицита не допустят. Еще в понедельник, в первый день обсуждений, ни EKRE, ни Центристская партия не видели в этом большой проблемы. А «Отечество» была против. «У части правительственных партий была готовность изменить бюджетные правила, но на данный момент мы эту идею отмели и продолжим работать на основании нынешнего базового закона», - сказал Хельме.

Таким образом – будут сокращать, но у этого процесса есть пределы и сбалансированности это не принесет. Дефицит не увеличат и оставят так, как было до сих пор. Поэтому для достижения сбалансированности нужно обязательно найти дополнительные доходы. Их поиск, а точнее, невозможность найти подходящее всем решение, и помешало вчера достичь договоренности по бюджетной стратегии. Какими были варианты решения проблемы, не сообщается.