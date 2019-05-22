Правительство еще не нашло лекарства от безденежья

Обобщенно: задача, которая в прошлом году на выездном семинаре правительства была решена, в этом году министрам не далась. Коалиционные партии по-прежнему не могут договориться о бюджетной стратегии на следующие четыре года. Единственной договоренностью, которой удалось достичь на данный момент, является решение не отпускать бюджет в большие минусы.
Вчера утром у собравшихся в Вихула на выездном семинаре политиков и чиновников была надежда, что если в понедельник удалось преодолеть финансовые пожелания министерств, то во второй день получится серьезно продвинуться по вопросу сбалансированности бюджетной стратегии. На то же надеялся и министр финансов Мартин Хельме.
«Если сначала мы были уверены, что уладим эти дела к сегодняшнему дню, то объем материалов, которые нужно пройти, настолько велик, что как минимум в четверг нам будет нужно эти вещи еще раз обсудить», - сказал он вчера.
После обеда поддали жару
Первые утренние часы у министров ушли на споры по бухгалтерии, например, в чем плюсы и минусы основанного на деятельности бюджета, на который теперь переходят, говорили и о других технических деталях. После обеда поддали жару и не выходили из пальмового дома даже перевести дух.
Очень быстро пришли к общему пониманию, что для достижения сбалансированной бюджетной стратегии нужно идти по пути сокращений. По сравнению со стратегией, составленной в прошлом году, решено, что расходы четырех лет нужно поджать. «Нам нужно активно искать места для экономии и сбережений», - сказал Хельме.
В то же время, члены правительства хорошо знают, что для достижения искомого баланса в необходимой степени сократить расходы не удастся. Поэтому перед министрами стоит следующий важный вопрос: изменить ли Закон о бюджете таким образом, чтобы он позволил правительству допустить большие, чем прежде минусы?
Около семи часов вечера председатели партий смогли сообщить, что крупного дефицита не допустят. Еще в понедельник, в первый день обсуждений, ни EKRE, ни Центристская партия не видели в этом большой проблемы. А «Отечество» была против. «У части правительственных партий была готовность изменить бюджетные правила, но на данный момент мы эту идею отмели и продолжим работать на основании нынешнего базового закона», - сказал Хельме.
Таким образом – будут сокращать, но у этого процесса есть пределы и сбалансированности это не принесет. Дефицит не увеличат и оставят так, как было до сих пор. Поэтому для достижения сбалансированности нужно обязательно найти дополнительные доходы. Их поиск, а точнее, невозможность найти подходящее всем решение, и помешало вчера достичь договоренности по бюджетной стратегии. Какими были варианты решения проблемы, не сообщается.
Еще в понедельник ходили слухи, что одной из возможностей была частичная или полная приватизация некоторых госфирм. Вчера Министерство экономики и коммуникаций подготовило список предприятий, в отношении которых можно анализировать, продать их целиком или частично. Частично передать в частные руки можно фирму Eesti Teed, подумать стоит о фирмах AS Operail, Metrosert, Teede Tehnokeskus, а также об авиакомпании Nordica.
Прежде EKRE много говорила о том, чтобы взять кредит. У Эстонии такая возможность есть, но кредит сопровождает и множество проблем. Во-первых, кредит можно использовать не везде, поскольку в таком случае это сразу попадет в разряд расходов. Кредит можно брать только на инвестиции, то есть произведенные за счет кредита расходы в будущем должны начать приносить стране деньги.
По словам Мартина Хельме, еще не ясно, на что использовать взятые в кредит деньги: «Готовность использовать кредитные средства на крупные дела есть. Нужно решить, что мы хотим сделать, чтобы это принесло реальную пользу».
От обещаний не отступились
На фоне всего этого в бюджетной стратегии на четыре года нужно еще найти места для исполнения обещаний партии, каждое из которых весьма затратное. По словам премьер-министра Юри Ратаса, никто от своих обещаний не отступил: «Мы не отказались от внеочередного повышения пенсий. В каких объемах и в каком году должна прояснить бюджетная стратегия? Повышение зарплат… они росли в течение последних трех лет, но этого, конечно, недостаточно. Но мы должны учитывать и реальные возможности».
Кажется, лучше всего пошло дело со снижением акцизов на алкоголь, по которому у трех партий единое мнение. За исключением того, в каких объемах и как именно это сделать.
Вероятнее всего вариант, при котором акцизы снизят и на легкий, и на крепкий алкоголь, но в разных пропорциях. Алкоголь в магазинах должен, конечно, подешеветь, но все же он останется дороже, чем в Латвии. В итоге ожидается, что это окажет нейтральное влияние на бюджет. Предсказать точнее крайне сложно.
В дни, оставшиеся до конца мая, правительство должно договориться, где можно сократить расходы по бюджетной стратегии, откуда получить дополнительные доходы и как обеспечить покрытие выполнения предвыборных обещаний.