Эстонца наказали за заказ в интернете наркотиков, которые он так и не получил

Согласно обвинению, летом прошлого года 39-летний мужчина заказал в Великобритании 2,97 грамма наркотического вещества кетамин, а в Нидерландах - 2,22 грамма кокаина. Получить наркотики обвиняемый не сумел, поскольку они были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни, передает Rus.ERR .

В отношении заказчика возбудили уголовное дело, обвинив его в попытке незаконного оборота большого количества наркотических веществ. Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к одному году лишения свободы, однако отбывать наказания рапласцу не придется, если в ближайшие полтора года он не совершит нового преступления.