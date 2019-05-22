Ср, 22.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд
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  • Эстонца наказали за заказ в интернете наркотиков, которые он так и не получил

Эстонца наказали за заказ в интернете наркотиков, которые он так и не получил

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Кокаин. Иллюстративное фото.

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Накануне Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы жителя Рапла, который в прошлом году заказал за границей по почте кетамин и кокаин.

Согласно обвинению, летом прошлого года 39-летний мужчина заказал в Великобритании 2,97 грамма наркотического вещества кетамин, а в Нидерландах - 2,22 грамма кокаина. Получить наркотики обвиняемый не сумел, поскольку они были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни, передает Rus.ERR.

В отношении заказчика возбудили уголовное дело, обвинив его в попытке незаконного оборота большого количества наркотических веществ. Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к одному году лишения свободы, однако отбывать наказания рапласцу не придется, если в ближайшие полтора года он не совершит нового преступления.

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