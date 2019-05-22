Мажорный аккорд! Андрес Мустонен представит в Балтии израильский оркестр

Иерусалимский симфонический оркестр празднует свое 80-летие. Выступлением этого коллектива Eesti Kontsert завершает свой сезон в Пярну, Тарту и Таллинне.
Мажорный аккорд прозвучит 25 мая в 19.00 в столичном концертном зале «Эстония», а накануне, 23 и 24 мая, израильтян будут принимать в Пярну и Тарту. Израильский оркестр выступит под руководством известного эстонского музыканта Андреса Мустонена, который нередко сотрудничает с коллективом в качестве приглашенного дирижера. Их связывают многолетние творческие узы.
Солист – Том Борроу (фортепиано). В концерте также принимает участие эстонский хор девочек «Эллерхейн». В программе – музыка Мендельсона, Бетховена и Брамса.
Иерусалимский симфонический оркестр работает при радиостанции, поэтому большинство концертов в их родном концертном зале Henry Crown Auditorium записывается для Иерусалимского радио. Оркестр вносит огромный вклад в процесс написания новых сочинений. В честь 3000-летия Иерусалима была заказана и впервые исполнена оратория одного из величайших современных композиторов Кшиштофа Пендерецкого „The Seven Gates of Jerusalem“, которой дирижировал маэстро Лорин Маазель.
За долгие годы своего существования оркестр сотрудничал со множеством легендарных музыкантов, включая Игоря Стравинского, Артура Рубинштейна, Мстислава Ростроповича, Ицхака Штерна, Йо Йо Ма, Иегуди Менухина, Пьера Булеза, Марту Аргерих, Раду Лупу.