Мажорный аккорд! Андрес Мустонен представит в Балтии израильский оркестр

Мажорный аккорд прозвучит 25 мая в 19.00 в столичном концертном зале «Эстония», а накануне, 23 и 24 мая, израильтян будут принимать в Пярну и Тарту. Израильский оркестр выступит под руководством известного эстонского музыканта Андреса Мустонена, который нередко сотрудничает с коллективом в качестве приглашенного дирижера. Их связывают многолетние творческие узы.

Солист – Том Борроу (фортепиано). В концерте также принимает участие эстонский хор девочек «Эллерхейн». В программе – музыка Мендельсона, Бетховена и Брамса.

Иерусалимский симфонический оркестр работает при радиостанции, поэтому большинство концертов в их родном концертном зале Henry Crown Auditorium записывается для Иерусалимского радио. Оркестр вносит огромный вклад в процесс написания новых сочинений. В честь 3000-летия Иерусалима была заказана и впервые исполнена оратория одного из величайших современных композиторов Кшиштофа Пендерецкого „The Seven Gates of Jerusalem“, которой дирижировал маэстро Лорин Маазель.