Конец игры: долгая схватка за Железный трон, 2011-2019

Характерно, что чем более наглядными становятся роли этих женщин в развитии сюжета, тем меньше в нем потустороннего, магического, а то, что осталось от магии, превращается в технические средства. Хотя бы пламенеющие сабли дотракийской кавалерии. В конце концов, чем отличается дракон, сидя на котором Дейнерис уничтожает огнем Королевскую гавань, от бомбардировщика B-29 «Superfortress» , нависшего с атомной бомбой на борту над Хиросимой? Да ничем, второстепенными деталями. Точно такое же варварское уничтожение беззащитного города – аккурат в тот момент, когда все средства ПВО противника растерты в порошок.

Вам не хотелось в этот момент воскликнуть: «Вот ведь гадина»? Мне – да. Признаюсь, однако, что к Дейенерис я самого начала не питал теплых чувств. Я сопереживал Тириону, Джону Сноу (хотя время от времени он мне казался клиническим недотепой: князю Мышкину нечего делать в мире Льда и Пламени), Джейме, Сэму и др.Но не Матери Драконов, Бурерожденной, Разрывающей оковы и прочая, прочая, прочая.

Тоталитаризм, прикрытый соблазнительной идеологией, куда хуже «обычной» тирании.

Дейенерис несколько сезонов удерживали не то чтобы вне игры, но все же на периферии происходящего. В центре внимания оставались столкновения в Королевской гавани и вокруг, Ланнистеры, Старки, Баратеоны, Болтоны, Грейджои бились не на жизнь, а на смерть, убитые фигуры сбрасывались с игрового поля, пространство расчищалось, а на другой стороне поля медленно, но неотвратимо развивался поход Дейенерис на Семь королевств. Девушка становится новым Аттилой, Бичом Божьим, который, по определению (в чьих руках бич?)всегда прав. С ней варвары. Те самые грядущие гунны, которые готовы жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить.

Логика развития сюжета и характера ведет к тому, что в Дейенерис крепнут мания величия и непоколебимая уверенность в том, что ей выпала миссия вершить справедливость и устанавливать счастливый общественный строй в мировом масштабе. ("А кто счастлив не будет, того в бараний рог согну", как говорил Бармалей Ролана Быкова.) Две паранойи – и обе в тяжелой форме. (Как-никак дочь Безумного короля.) В тот момент, когда Королевская гавань капитулирует и звучат колокола, на лице оседлавшей дракона Бурерожденной – боль, разочарование и решимость все равно сжечь вражью столицу.

Авторы ведут к тому, что Дейенерис хуже Серсеи. Потому что тоталитаризм, прикрытый соблазнительной идеологией, куда хуже «обычной» тирании. Тиран довольствуется властью над своим народом и убивает по мере надобности. Тоталитарный лидер, спаситель человечества, будет освобождать мир от Зла до тех пор, пока вместе со Злом не сожжет в драконовом пламени всех его носителей, а так как грешен практически каждый, то в идеальном мире в конце концов останутся лишь Дейенерис и ее «безупречные», которым просто нечем грешить.

Дальше, к сожалению, все становится предсказуемым, «хорошие» выполняют свою миссию. Авторам почти удается убедить нас, что Джон Сноу - все-таки не клинический недотепа, а человек, которому Создатель выделил примерно десятикратную по сравнению с нормой дозу совести. Классическую дилемму «долг или любовь» он решает так, как надо, после чего Бениофф и Уайсс окончательно решают потрафить зрителю и спасают всех тех симпатичных людей, которых по умыслу или недосмотру не успели истребить на протяжении всей эпопеи.