Маклер по недвижимости: бывают ли идеальные наймодатели?

Жилые помещения сдаются внаем для получения дохода, и наймодатель не обязан вести себя, как близкий родственник своего клиента. Однако, если вы хотите произвести впечатление на нанимателя и сделать так, чтобы ваше жилье снимали быстро и с удовольствием, маклер из Arco Vara Сандра Алликсаар предлагает намотать на ус несколько советов.

Соблюдает законы

Идеальный хозяин жилья представляет, какому человеку он хочет сдать свою квартиру. Он заключает грамотный срочный договор с нанимателем, понимает его содержание и может разъяснить все его пункты клиенту, при необходимости, используя помощь специалиста в этой области. Кроме того, очень хороший наймодатель платит налоги со своего дохода и следует законодательству Эстонской республики.

Элементарно вежлив

Наймодатель не нарушает неприкосновенность частной жизни нанимателя, если он сдал ему свою квартиру на указанный в договоре срок. При этом наниматель не может отказать наймодателю в посещении жилья, чтобы удостовериться в его сохранности. «Конечно, замечательный хозяин должен посещать сданную внаем квартиру только в присутствии нанимателя, так как сейчас это – дом другого человека», - уточнила Алликсаар.

Искренне заинтересован

По словам Алликсаар, хороший наймодатель, который действительно искренне заинтересован в своем жильце, прислушивается к его пожеланиям. «Например, квартирант хочет освежить стены своего съемного жилища. Замечательно! Следует найти компромисс, чтобы обе стороны внесли свой вклад в это мероприятие. Одна из самых важных вещей - это слушать друг друга и приходить к общим решениям. Каждый наниматель был бы чрезвычайно благодарен хозяину квартиры, который выслушает его пожелания и позволяет ему почувствовать себя важным для него», - объяснила Алликсаар.