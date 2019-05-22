Адская жара: отреставрированные за миллионы евро ретротрамваи забыли оснастить вентиляцией

В 12 трамваях типа КТ-6, для использования которых Таллинн в период 2016-2018 годов инвестировал 10,8 миллиона евро, установлена отопительная система, но нет ни кондиционера, ни системы климат-контроля. Там вообще нет никакой принудительной поставки воздуха. То же происходит и с синими трамваями типа KT4TMR, носящими имена государственных деятелей.

Пресс-секретарь предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Каарел Кутти советует: «Для охлаждения в тех трамваях можно открывать верхнюю часть окон».

Однако накрывшая Эстонию в этот понедельник волна тепла оказала, что вместо охлаждающего воздуха через эти окна в салон попадает лишь раскаленный от уличной копоти запах.

В более новых – которые отчаянно критикую испанцы – трамваях типа CAF, которые в трамвайном парке имеется 20 штук, система климат-контроля работает автономно.