Фото: в Пярну выставлена на продажу симпатичная меблированная квартира

Гармонично и со вкусом отделанная и обставленная квартира площадью 44,4 квадратных метра находится на третьем этаже дома с энергосбережением класса В, построенного в 2017 году.

ФОТО: KV.EE

Вишенкой на торте в этой двухкомнатной квартире, безусловно, является уютный балкон, где так приятно греться в лучах утреннего солнца, начиная свой день с чашки ароматного кофе.

ФОТО: KV.EE

Мебель и декор входят в цену квартиры. Также к квартире относятся парковочное место на крытой стоянке и большая кладовая. Ключи можно получить сразу после сделки.