Ср, 22.05.2019
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  • Фото: в Пярну выставлена на продажу симпатичная меблированная квартира

Фото: в Пярну выставлена на продажу симпатичная меблированная квартира

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ФОТО: KV.EE

Квартира в скандинавском стиле ждет на эстонском курорте нового хозяина, рассказывает портал Kodustiil. 

Гармонично и со вкусом отделанная и обставленная квартира площадью 44,4 квадратных метра находится на третьем этаже дома с энергосбережением класса В, построенного в 2017 году. 

ФОТО: KV.EE

Вишенкой на торте в этой двухкомнатной квартире, безусловно, является уютный балкон, где так приятно греться в лучах утреннего солнца, начиная свой день с чашки ароматного кофе. 

ФОТО: KV.EE

Мебель и декор входят в цену квартиры. Также к квартире относятся парковочное место на крытой стоянке и большая кладовая. Ключи можно получить сразу после сделки. 

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE

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