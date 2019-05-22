Ср, 22.05.2019
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 89 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 89 евро!

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Мальта.

ФОТО: Eike Buschmann / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuleidja.ee и trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 54 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 54 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 61 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 89 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 91 евро

Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 153 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарию начиная со 144 евро

Туда-обратно из Риги на Сардинию начиная со 160 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кос начиная с 203 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 351 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 412 евро

Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 512 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ханой начиная с 523 евро

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