Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 89 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuleidja.ee и trip.ee.
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