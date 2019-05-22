Почему увеличение груди в Эстонии сейчас популярнее, чем когда-либо раньше?

Ответ на вопрос о том, что побуждает их это делать, очень прост: потому что такая возможность имеется, потому что это надежно и приносит желанный результат. В отличие от большинства участков тела, грудь не поддается тренировкам, а в результате диеты обычно бывает первым местом, где исчезает жировая ткань, оставляя лишь воспоминания о полногрудости. Поэтому если есть возможность безопасно и стабильно восстановить красоту молодости (и с результатом, который вероятнее всего лучше, чем когда-либо ранее), то почему бы и нет?

Работающий в Таллинне в The Health Clinic один из лучших хирургов Эстонии доктор Яан Троост, который имеет более чем 20-летний опыт работы по специальности и международную квалификацию, подтверждает:

«Процесс операции по увеличению груди сегодня усовершенствован до мелочей, сводя таким образом риск почти к нулю и значительно улучшая конечный результат».

Причин и поводов, по которым женщины решают подкорректировать свою грудь, много. Будь то утрата формы груди после периода грудного вскармливания, потеря веса, рак груди или врожденные свойства. Но если суммировать, то все в действительности сводится к одному – каждый человек имеет представление об идеальной версии самого себя и с помощью операции по маммопластике можно сравнительно быстро и просто сделать большой шаг в этом направлении.

Если десятилетия назад существовало беспокойство относительно безопасности грудных имплантов, то сегодня об этом волноваться не стоит. Установка имплантов не препятствует и будущему грудному вскармливанию.

«Если говорить о прочности, то импланты могут выдержать значительно большую силу, чем это реально нужно. В то же время даже в том невероятном случае, если имплант в груди разрушится, содержащийся в нем медицинский силикон сделан безопасным для организма, поэтому ничего плохого произойти не может. Что касается грудного вскармливания, то разумнее проводить увеличение груди, когда запланированный ребенок уже родился. Просто потому, что материнство достаточно сильно влияет на величину и внеший вид груди». др. Яан Троост

Кроме того, росту популярности операций по увеличению груди способствует и их доступность. Благодаря различным возможностям рассроченных платежей, когда-то считавшаяся очень дорогой процедура – увеличение груди – стала доступна практически всем. Помимо этого, The Health Clinic в Таллинне предлагает бесплатные консультации по маммопластическим операциям.

Уровень безопасности операций по увеличению груди и бюджетная приемлемость, несомненно, являются важными факторами влияния на постоянный рост популярности этой процедуры, но основная причина заключается все же в качестве и результате. Эстония становится столицей пластических хирургических операций среди ближайших к нам стран. Наши хирурги, нарпример др. Яан Троост и др. Сийм Симмо, заслужили репутацию настоящих мастеров своего дела в соседних странах, особеннно в Финляндии.

Эстония является родиной качественной пластической хирургии и если у нас есть все возможности сделать свою внешность такой, о какой мы мечтаем, то стоит ею воспользоваться. Почти все исследования на эти темы подтвердили, что эстетическая пластическая хирургия повышает качество жизни и в целом удовлетворенность собой. Жизнь слишком коротка для того, чтобы не быть счастливыми!