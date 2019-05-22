Постоим на голове, если в заднице заноза

Пусть мне скажут, что Март Хельме белый и пушистый, я все равно в это не поверю. Хотя некоторые его высказывания иной раз и совпадают с моими ощущениями, пишет колумнист Вячеслав Иванов.
Самое запоминающееся среди них – конечно, фраза о том, что «русские – это не только нация, не только народ. Русские – это цивилизация». Впрочем, это высказывание практически начисто перечеркивается сформулированной им же дефиницией русских как «раковой опухоли на теле эстонского государства». Какой из этих афоризмов родился в момент просветления, а какой – напротив, в сумеречном состоянии души, нам не дано определить. Да и не надо. В конце концов, национальные симпатии/антипатии – материя тонкая, а где тонко, там, как известно, и рвется. Ну, как песня из сердца…
Спасать или отключаться?
Другое дело – финансово-экономическая сфера. Тем более что для семьи Хельме это теперь область совсем-совсем не чужая.
Так вот, недавнее высказывание Хельме-père, посвященное этой стороне жизни, признаться, вызвало положительный отклик в моей душе и даже где-то совпало с моими собственными представлениями. Вот эти строки: «Если мы не предложим молодому поколению более хорошие условия заработной платы, то в один день мы останемся без спасателей, полицейских и пограничников». Фраза прозвучала в выступлении председателя EKRE на съезде партии 19 мая, когда речь зашла о том, что в возглавляемом им ныне Министерстве внутренних дел через три-четыре года массово начнут уходить на пенсию полицейские, спасатели и пограничники.
Как хотите, но здесь я с Мартом Энновичем согласен, как говаривал любивший выражаться вычурно и фигурально поэт Иван Бездомный, на все сто!
Однако при этом меня начинают терзать смутные сомнения: а где же взять деньги на столь массовую благотворительную акцию? Речь-то на съезде EKRE шла отнюдь не только о зарплатах спасателей и полицейских, они – просто первые (и вполне заслуженно!) в этой очереди. А вообще, по подсчетам главы МВД и его соратников, для этой цели в ближайшие годы понадобится несколько сотен миллионов евро.
То есть у меня лично на сей счет никаких сомнений вообще нет: из военного бюджета, откуда же еще! Я уже как-то имел удовольствие подсчитать, что если мы не будем стремиться к большей святости, чем Папа Римский, и не станем бежать впереди паровоза, то, ограничив свои военные расходы обязательными по стандартам НАТО двумя процентами от ВВП (вместо нынешних 2,2%), мы тем самым сэкономим примерно полмиллиарда евро в год.
Теперь, наконец, стало понятно, откуда начнутся позитивные изменения…
Однако у лидера народных консерваторов по этому поводу иное мнение. Которое он и изложил без лишних колебаний: «Если мы будем стоять перед выбором, потратить в следующие четыре года 300 миллионов евро на повышение заработной платы или 550 миллионов евро на отключение электросистемы Эстонии от российских сетей, тогда наш выбор очевиден, нам нужны деньги для повышения заработной платы».
Я, конечно, согласен, что полмиллиарда евро за отключение от российской энергосистемы – это, конечно, круто. Но не обойдется ли сохранение подобной связи еще дороже? Я не экономист и не энергетик, но от людей, сведущих в обоих этих отраслях, мне доводилось слышать, что включенность в российские сети и, как следствие, возможность и впредь получать дешевую энергию – это не столь однозначно выгодно, как кажется на первый взгляд, и может привести в конечном итоге к полному банкротству и ликвидации собственно эстонской энергетики. А значит – к потере рабочих мест тысячами жителей Эстонии, к коллапсу огромного сегмента экономики, поскольку от электроэнергии зависят многие отрасли, а зависимость от внешних поставок – это при любом раскладе плохо: даже не обязательно чей-то злой умысел, а простой сбой в системе сопредельного государства может обернуться многомиллиардными потерями.
Без Фрейда – никак!
Критикуя сложившуюся за предыдущие десятилетия систему формирования и расходования государственного бюджета (что вполне естественно: новая метла просто обязана сгноить свою предшественницу), отец министра финансов весь свой гнев обрушивает на «реформистских и социал-демократических стагнантов и коррупантов», хотя последние два года по бюджету порезвились как раз центристы и отечественники. Но… своих не кусают! По крайней мере, пока…
В общем-то, вполне понятно: те, кто был до нас, все делали неправильно. Пришли мы, и отныне дела пойдут по-другому. То есть нормально. Если выражаться вычурно и фигурально, то новые правители затем и пришли, чтобы поставить все с головы на ноги! Но не таков Март Хельме. Простые и очевидные принципы – не для него.
По его словам, коалиция достигла принципиального соглашения о внесении поправок в Закон о государственном бюджете и пересмотре структурного баланса. Если отказаться от попытки расшифровать и толково пересказать сбивчиво изложенные лидером партии правых радикалов новые принципы и выяснить, о каких же именно 80 и 20 процентах он постоянно, к месту и не совсем, вспоминает, то в сухом остатке остается мысль столь же рациональная, сколь и революционная: «Мы говорим, что эту цифру (80:20 – В.И.) надо перевернуть с ног на голову, это абсолютно другой философский подход. Это чуждо всем, поскольку ни один чиновник или мейнстримный политик раньше так не думал».
То есть, исключительно в свете новой философии, фактически весь госбюджет надо перевернуть с ног на голову. Оговорка – точно по Фрейду.
Своего апогея полет философско-экономической мысли в докладе лидера EKRE достигает, я бы сказал, в резюмирующей части (сохраняя стиля оригинала, с учетом перевода): «Изменения касаются взятия кредитов для осуществления крупных проектов. Если мы продолжим в том же духе, как нам предлагают чиновники Министерства финансов, то мы не сможем существенно ничего сделать, поскольку денег нет. Если чиновники Министерства финансов говорят, что денег нет, и мы примиряемся с этим, мы можем это правительство сразу разогнать. Но мы не делаем этого. Мы заноза в заднице, и мы способны привести к позитивным изменениям».
Теперь, наконец, стало понятно, откуда начнутся позитивные изменения…