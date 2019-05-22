Постоим на голове, если в заднице заноза

Самое запоминающееся среди них – конечно, фраза о том, что «русские – это не только нация, не только народ. Русские – это цивилизация». Впрочем, это высказывание практически начисто перечеркивается сформулированной им же дефиницией русских как «раковой опухоли на теле эстонского государства». Какой из этих афоризмов родился в момент просветления, а какой – напротив, в сумеречном состоянии души, нам не дано определить. Да и не надо. В конце концов, национальные симпатии/антипатии – материя тонкая, а где тонко, там, как известно, и рвется. Ну, как песня из сердца…

Спасать или отключаться?

Другое дело – финансово-экономическая сфера. Тем более что для семьи Хельме это теперь область совсем-совсем не чужая.

Так вот, недавнее высказывание Хельме-père, посвященное этой стороне жизни, признаться, вызвало положительный отклик в моей душе и даже где-то совпало с моими собственными представлениями. Вот эти строки: «Если мы не предложим молодому поколению более хорошие условия заработной платы, то в один день мы останемся без спасателей, полицейских и пограничников». Фраза прозвучала в выступлении председателя EKRE на съезде партии 19 мая, когда речь зашла о том, что в возглавляемом им ныне Министерстве внутренних дел через три-четыре года массово начнут уходить на пенсию полицейские, спасатели и пограничники.

Как хотите, но здесь я с Мартом Энновичем согласен, как говаривал любивший выражаться вычурно и фигурально поэт Иван Бездомный, на все сто!

Однако при этом меня начинают терзать смутные сомнения: а где же взять деньги на столь массовую благотворительную акцию? Речь-то на съезде EKRE шла отнюдь не только о зарплатах спасателей и полицейских, они – просто первые (и вполне заслуженно!) в этой очереди. А вообще, по подсчетам главы МВД и его соратников, для этой цели в ближайшие годы понадобится несколько сотен миллионов евро.

То есть у меня лично на сей счет никаких сомнений вообще нет: из военного бюджета, откуда же еще! Я уже как-то имел удовольствие подсчитать, что если мы не будем стремиться к большей святости, чем Папа Римский, и не станем бежать впереди паровоза, то, ограничив свои военные расходы обязательными по стандартам НАТО двумя процентами от ВВП (вместо нынешних 2,2%), мы тем самым сэкономим примерно полмиллиарда евро в год.

Теперь, наконец, стало понятно, откуда начнутся позитивные изменения…

Однако у лидера народных консерваторов по этому поводу иное мнение. Которое он и изложил без лишних колебаний: «Если мы будем стоять перед выбором, потратить в следующие четыре года 300 миллионов евро на повышение заработной платы или 550 миллионов евро на отключение электросистемы Эстонии от российских сетей, тогда наш выбор очевиден, нам нужны деньги для повышения заработной платы».