Дисквалификация за пропуск допинг-тестов заставилa олимпийскую чемпионку закончить карьеру

«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – рассказала Мейлутите.
В мае 2019-го стало известно, что Мейлутите пропустила три допинг-теста за последний год и теперь может быть дисквалифицирована на срок до двух лет.
22-летняя Мейлутите – чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 м брассом, на ее счету золото и два серебра чемпионатов мира, а также четыре награды ЧМ на короткой воде (2-2-0), ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом в 25-метровом бассейне (1.02,36).