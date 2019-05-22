Дисквалификация за пропуск допинг-тестов заставилa олимпийскую чемпионку закончить карьеру

«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – рассказала Мейлутите.

В мае 2019-го стало известно, что Мейлутите пропустила три допинг-теста за последний год и теперь может быть дисквалифицирована на срок до двух лет.