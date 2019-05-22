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Дисквалификация за пропуск допинг-тестов заставилa олимпийскую чемпионку закончить карьеру

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15-aastane Ruta Meilutyte 2012. aasta Londoni olümpiamängudel.

ФОТО: Mike Egerton / PA Wire/Press Association Images

Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите завершила карьеру, сообщает sports.ru.

«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – рассказала Мейлутите.

В мае 2019-го стало известно, что Мейлутите пропустила три допинг-теста за последний год и теперь может быть дисквалифицирована на срок до двух лет.

22-летняя Мейлутите – чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 м брассом, на ее счету золото и два серебра чемпионатов мира, а также четыре награды ЧМ на короткой воде (2-2-0), ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом в 25-метровом бассейне (1.02,36).

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