Ср, 22.05.2019
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  • Фото: в Тарту началась продажа квартир в очень оригинальных рядных домах

Фото: в Тарту началась продажа квартир в очень оригинальных рядных домах

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ФОТО: KV.EE

Интересные рядные дома украсят один из новых жилых районов университетского города. Портал Kodustiil уверяет, что другого подобного жилого комплекса в Тарту не найти.

В тартуском жилом районе Квиссенталь на улице Аэру началась продажа боксов в необычных рядных домах. 

Каждый рядный дом состоит их шести боксов. Все в этих домах тщательно продумано до последней детали. На первом этаже каждой квартиры находятся гостиная, кухня, баня и туалет. На втором - две спальни, одна из них с балконом, и ванная комната. 

Необычная архитектура, наличие бани и хозяйственных помещений делают каждый бокс, или, попросту говоря, квартиру похожей на небольшой частный дом. 

ФОТО: KV.EE

Рядные дома расставлены на земельном участке таким образом, что гостиная с большим окном, террасой и балконом выходят на южную сторону.

При проектировании и строительство большое внимание уделялось качеству строительных работ, отопительной и вентиляционной системам, утеплении самого дома, что в общей сложности способствует снижению расходов на отопление. 

Рядный дом отвечает классу энергосбережения С. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации находится на странице портала недвижимости KV.EE. 

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