Фото: в Тарту началась продажа квартир в очень оригинальных рядных домах

Интересные рядные дома украсят один из новых жилых районов университетского города. Портал Kodustiil уверяет, что другого подобного жилого комплекса в Тарту не найти.
В тартуском жилом районе Квиссенталь на улице Аэру началась продажа боксов в необычных рядных домах.
Каждый рядный дом состоит их шести боксов. Все в этих домах тщательно продумано до последней детали. На первом этаже каждой квартиры находятся гостиная, кухня, баня и туалет. На втором - две спальни, одна из них с балконом, и ванная комната.
Необычная архитектура, наличие бани и хозяйственных помещений делают каждый бокс, или, попросту говоря, квартиру похожей на небольшой частный дом.
Рядные дома расставлены на земельном участке таким образом, что гостиная с большим окном, террасой и балконом выходят на южную сторону.
При проектировании и строительство большое внимание уделялось качеству строительных работ, отопительной и вентиляционной системам, утеплении самого дома, что в общей сложности способствует снижению расходов на отопление.
Рядный дом отвечает классу энергосбережения С.
Больше информации находится на странице портала недвижимости KV.EE.