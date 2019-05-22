Фото: в Тарту началась продажа квартир в очень оригинальных рядных домах

В тартуском жилом районе Квиссенталь на улице Аэру началась продажа боксов в необычных рядных домах.

Каждый рядный дом состоит их шести боксов. Все в этих домах тщательно продумано до последней детали. На первом этаже каждой квартиры находятся гостиная, кухня, баня и туалет. На втором - две спальни, одна из них с балконом, и ванная комната.

Необычная архитектура, наличие бани и хозяйственных помещений делают каждый бокс, или, попросту говоря, квартиру похожей на небольшой частный дом.

ФОТО: KV.EE

Рядные дома расставлены на земельном участке таким образом, что гостиная с большим окном, террасой и балконом выходят на южную сторону.

При проектировании и строительство большое внимание уделялось качеству строительных работ, отопительной и вентиляционной системам, утеплении самого дома, что в общей сложности способствует снижению расходов на отопление.

Рядный дом отвечает классу энергосбережения С.

ФОТО: KV.EE