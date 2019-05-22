Ср, 22.05.2019
Меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками. Вахур Керсна

«Красная секунда»: насколько безопасно ездить по городу на мопеде?

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У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен мопедам и связанным с их использованием рискам.

Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee!

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