«Красная секунда»: насколько безопасно ездить по городу на мопеде?

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен мопедам и связанным с их использованием рискам.
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee!