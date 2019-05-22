При участии полиции Эстонии раскрыта международная вооруженная преступная группировка

В среду литовская полиция сообщила, что раскрыта международная вооруженная группировка из 22 человек, которая подозревается в убийстве каунасца Деймантаса Бугавичюса, контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег.

«(Лица) подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также в отмывания денег», - сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.

В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании.

Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили. Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких как кокаин или гашиш, сигареты.

Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединенное Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах. Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017-2019 годах около 680 млн евро.

Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Бугавичюса позволило раскрыть группировку.

Бугавичюс был застрелен в своем собственном автомобиле Mercedes-Benz 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе.

Полиция объявила, что задержала подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них - два гражданина Эстонии. В среду полиция сообщила, что это были исполнители убийства, а теперь задержаны и заказчики.

Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной. «Современная организованная преступность уже не та, традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую», - сказал Кишкис.

Операция по задержанию проводилась 15-16 мая. За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.

Следствие шло более трех лет.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки, контрнаблюдения, а также устройствами для шифрования сообщений, чтобы не привлекать внимания правоохраны.