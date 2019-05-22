БОЛЬШОЙ ОБЗОР: какие госфирмы нужно вывести на биржу, а за какие нужно держаться двумя руками?

На проходившем в январе заседании кабинета министров было решено, что министерства самое позднее к июню должны предоставить перечень оснований и целей работы госфирм. Министерство экономики и коммуникаций свой отчет представило, объяснив, какие госпредприятия нужно держать в государственных руках, а в случае каких можно подумать об их выводе на биржу.

Отчуждение долей

Речь идет о предприятиях, в сфере деятельности которых рынок работает без перебоев, и где государство не обязано являться участником рынка. В длительной перспективе министерство не считает целесообразным участие государства в коммерческих объединениях, у которых есть единственная задача – заработать, и у которых нет общественных целей. Доли в таких предприятиях в подходящее время и на подходящих условиях нужно продать.

AS Eesti Teed

AS Eesti Teed приобрели потому, что до 2012 года на рынке обслуживания не было эффективного конкурента, и государство посчитало необходимым приобрести для обеспечения жизненно важной услугой ресурс, которым можно пользоваться в чрезвычайных ситуациях. Министерство считает, что на сегодняшний день причины, побудившие к созданию AS Eesti Teed, устранены и, исходя из этого, дальнейшее участие государства в коммерческом объединении больше не является обоснованным и нужным. Для подготовки продажи акций Eesti Teede, министерство заказало аудит, в ходе которого пришли к выводу, что номинальная стоимость предприятия составляет 9,2-12,9 миллиона евро, а базовая ценность – 10,5 миллиона евро.

Министерство экономики и коммуникаций предложило в первой половине этого года довести до конца реструктуризацию предприятия, взять четкое направление на увеличение его стоимости и приготовиться к 100-процентному отчуждению фирмы во второй половине 2019 года. Точнее, вывести 100 процентов предприятия на открытые торги в октябре этого года, предполагая, что согласие правительства будет дано в начале июня.

Необходим анализ отчуждения или сохранения долей

В эту группу входя фирмы, которые работают, как исходя из общественного интереса, так и в открытой конкурентной среде, оказывая услуги на рыночных основаниях.

AS Operail

В программе действий правительства на 2019-2023 годы есть пункт о проведении анализов, необходимых для продажи меньшего долевого участия в AS Operail, и выдвижении предложений. Министерство считает необходимым провести дополнительный анализ как минимум до конца этого года, чтобы выйти с предложением об отчуждении до 49 процентов долей.

Состав Operail. ФОТО: Arvo Meeks

AS Metrosert и AS Teede Tehnokeskus

Министерство экономики и коммуникаций проанализировало деятельность предприятий и пришло к выводу, что исходя из сильной интегрированности услуг AS Metrosert невозможно отдать в частные руки общественные и коммерческие услуги, а их отчуждение принесло бы с собой подорожание нужных государству услуг на 50 процентов.