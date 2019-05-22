БОЛЬШОЙ ОБЗОР: какие госфирмы нужно вывести на биржу, а за какие нужно держаться двумя руками?
Министерство экономики и коммуникаций представило отчет коммерческих объединений, находящихся в сфере своего управления, в котором пришло к выводу, что AS Eesti Teed нужно целиком выставить на открытые торги, а планы в отношении остальных госпредприятий нуждаются в дополнительном анализе, пишет Postimees.
На проходившем в январе заседании кабинета министров было решено, что министерства самое позднее к июню должны предоставить перечень оснований и целей работы госфирм. Министерство экономики и коммуникаций свой отчет представило, объяснив, какие госпредприятия нужно держать в государственных руках, а в случае каких можно подумать об их выводе на биржу.
Отчуждение долей
Речь идет о предприятиях, в сфере деятельности которых рынок работает без перебоев, и где государство не обязано являться участником рынка. В длительной перспективе министерство не считает целесообразным участие государства в коммерческих объединениях, у которых есть единственная задача – заработать, и у которых нет общественных целей. Доли в таких предприятиях в подходящее время и на подходящих условиях нужно продать.
AS Eesti Teed
AS Eesti Teed приобрели потому, что до 2012 года на рынке обслуживания не было эффективного конкурента, и государство посчитало необходимым приобрести для обеспечения жизненно важной услугой ресурс, которым можно пользоваться в чрезвычайных ситуациях. Министерство считает, что на сегодняшний день причины, побудившие к созданию AS Eesti Teed, устранены и, исходя из этого, дальнейшее участие государства в коммерческом объединении больше не является обоснованным и нужным. Для подготовки продажи акций Eesti Teede, министерство заказало аудит, в ходе которого пришли к выводу, что номинальная стоимость предприятия составляет 9,2-12,9 миллиона евро, а базовая ценность – 10,5 миллиона евро.
Министерство экономики и коммуникаций предложило в первой половине этого года довести до конца реструктуризацию предприятия, взять четкое направление на увеличение его стоимости и приготовиться к 100-процентному отчуждению фирмы во второй половине 2019 года. Точнее, вывести 100 процентов предприятия на открытые торги в октябре этого года, предполагая, что согласие правительства будет дано в начале июня.
Необходим анализ отчуждения или сохранения долей
В эту группу входя фирмы, которые работают, как исходя из общественного интереса, так и в открытой конкурентной среде, оказывая услуги на рыночных основаниях.
AS Operail
В программе действий правительства на 2019-2023 годы есть пункт о проведении анализов, необходимых для продажи меньшего долевого участия в AS Operail, и выдвижении предложений. Министерство считает необходимым провести дополнительный анализ как минимум до конца этого года, чтобы выйти с предложением об отчуждении до 49 процентов долей.
AS Metrosert и AS Teede Tehnokeskus
Министерство экономики и коммуникаций проанализировало деятельность предприятий и пришло к выводу, что исходя из сильной интегрированности услуг AS Metrosert невозможно отдать в частные руки общественные и коммерческие услуги, а их отчуждение принесло бы с собой подорожание нужных государству услуг на 50 процентов.
Министерство предложило оставить AS Metrosert, как коммерческое объединение с общественными целями, в собственности государства и объединить с другими, находящимися в собственности государства, связанными областью деятельности лабораториями.
AS Teede Tehnokeskus работает в условиях открытой конкуренции и не оказывает государству услуги по прямым договорам. Услугами фирмы государство пользуется через господряды Департамента шоссейных дорог, или через господряды предприятий, связанных с государством. Объем подрядов Департамента шоссейных дорог в прошлом году составил 57 процентов оборота. ТТК с позиции государства, конечно, оказывает необходимые услуги, но поскольку на рынке присутствует реальная конкуренция в разрезе услуг, предлагаемых всеми фирмами, то собственность долей больше не имеет оснований и необходимости для государства.
Министерство экономики и коммуникаций предложило выставить ТТК на открытые торги целиком, поскольку государство не должно иметь фирмы в той области деятельности, в которой рынок работает без заминок, и отчуждение которого не увеличит риски безопасности, и не будет угрожать оказанию жизненно важных услуг.
OÜ Transpordi Varahaldus
Министерство экономики и коммуникаций считает возможным обдумать продажу в будущем большей или меньшей долевой собственности OÜ Transpordi Varahaldus.
AS Nordic Aviation Group
Nordic Aviation Group AS – это коммерческое объединение, у которого, прежде всего, имеются цели, связанные с коммерческими интересами, а также цели, покрывающие общественные интересы. Министерство считает возможным обдумать продажу в будущем большей или меньшей долевой собственности. В течение этого года будет проанализировано сохранение долевой собственности.
Сохранение долевой собственности
В эту группу входят коммерческие объединения, долевое участие в которых, по оценке министерства, отчуждать нецелесообразно. Общественными целями можно считать и стратегический интерес в сохранении долевого участия. Это действует, прежде всего, в случае предприятий, которые оказывают общественные услуги, или выполняют иные задачи, которые нецелесообразно выполнять через государственные учреждения в форме господрядов. Также речь идет о предприятиях, которые предлагают стратегически важные товары и услуги, которые нужны в интересах общего действия экономики страны, но частный сектор не готов предлагать соответствующие услуги или товары в достаточном объеме, или вообще по причине его малой стоимости.
AS A.L.A.R.A.
Целью AS A.L.A.R.A. является администрирование и очистка от загрязнений бывших ядерных объектов в Палдиски и хранилища радиоактивных отходов в Таммику, разработка проектов по обращению с радиоактивными отходами и их применение, а также обращение и складирование возникающих в Эстонии радиоактивных отходов.
Министерство экономики и коммуникаций считает необходимым сохранить 100-процентное долевое участие на следующий период. Речь идет о сфере деятельности обращения с радиоактивными веществами, где имеются особые требования к безопасности, а потому государству разумно иметь контроль над всей деятельностью.
Elering AS
Министерство экономики и коммуникация считает необходимым 100-процентное сохранение долевого участия в Elering AS и в следующий период. При исполнении функции системного администратора предприятия основной сети, основная деятельность Elering должна оставаться в на 100 процентов регулируемом бизнесе. Речь идет о предприятии со стратегически важной для государства инфраструктурой, главной задачей которого является обеспечение устойчивости снабжения электричеством, как жизненно важной услуги.
В длительной перспективе коммерческое объединение можно частично продать.
AS Eesti Loots
Через Eesti Loots государство обеспечивает посещающим Эстонию судам доступ в эстонские порты, поэтому оказание лоцманских услуг является предпочтением при развитии портов Эстонии. Министерство экономики и коммуникаций считает необходимым сохранение 100-процентного долевого участия в фирме AS Eesti Loots.
AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur
Министерство считает необходимым сохранение 100-процентного долевого участия государства в фирме AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur и в последующий период. Задачей коммерческого объединение является создание и управление 90-дневным запасом жидкого топлива для Эстонской Республики.
AS Saarte Liinid
AS Saarte Liinid – это предприятие, перед которым поставлены цели, представляющие общественные и коммерческие интересы. Кроме коммерческой деятельности, государство, как собственник портов, должно обеспечить возможности внутригосударственного перемещения жителей и грузов между островами, а также между островами и материком. Поэтому министерство считает необходимым полное сохранение долевой собственности государства в AS Saarte Liinid.
Lennuliiklusteeninduse AS
Поскольку речь идет о стратегически важном коммерческом объединении, по мнению министерства, нужно сохранить полную долевую собственность. Также имеется общее имущество с Летной академией, поэтому в случае общего собственника лучше обеспечено их оптимальное развитие.
AS Tallinna Lennujaam
Министерство экономики и коммуникаций считает необходимым сохранение 100-процентной долевой собственности в AS Tallinna Lennujaam. Находясь в собственности государства, проще задействовать в инвестициях в развитие Таллиннского аэропорта дотационные деньги Европейского союза. Целью государственного участия является оказание услуги, исходя из общественного интереса, а также получение доходов для собственника.
AS Tallinna Sadam
Государству принадлежат 67,03 процента акций AS Tallinna Sadam. Министерство экономики и коммуникаций не считает нужным в последующий период дополнительно отчуждать акции.
AS KredEx Krediidikindlustus
Коммерческое объединение предлагает экспортные гарантии с поручительством государства, а также готово при возникновении заминок на рынке кредитного страхования покрывать риски, которые частные страховые компании не покрывают. Министерство экономики и коммуникаций считает необходимым сохранить 100-процентное долевое участие государства в AS KredEx Krediidikindlustus.
AS Eesti Raudtee
Целью владения Эстонской железной дорогой является обеспечение отвечающей современным техническим нормам и требованиям безопасности услуги. AS Eesti Raudtee отвечает за состояние железнодорожной инфраструктуры Эстонии, что является важной составляющей транспортной системы Эстонии и экономики в целом. Речь идет о стратегически важном для государства инфраструктурном предприятии, которое помогает в обеспечении жизненно важной услуги и исполняет через это важную функцию в обороне страны. Поэтому нужно сохранить полную долевую собственность.
AS Eesti Liinirongid
Государство считает необходимым иметь 100-процентное долевое участие в AS Eesti Liinirongid и оказывать услугу перевозки пассажиров по общественной железной дороге по той причине, что плотность железнодорожных сетей в Эстонии низкая, объем рынка железнодорожных-пассажирских перевозок маленький, а потому на рынке не возникает эффективной конкуренции.
По словам представителей министерства, нужно учесть и то, что AS Eesti Liinirongid владеет всем нужным для движения поездов в Эстонии новым подвижным составом.
OÜ Rail Baltic Estonia
Rail Baltic Estonia – это коммерческое объединение, на 100 процентов принадлежащее государству, которое владеет третью совместного предприятия трех балтийских стран. Основной деятельностью этого совместного предприятия, или RB Rail AS, является проектирование, строительство и маркетинг железной дороги. Министерство экономики и коммуникаций считает необходимым сохранение полной долевой собственности в OÜ Rail Baltic Estonia.
AS Eesti Post
В результате изменившегося спроса на рыке местное почтовое предприятие превратилось в предлагающую логистические услуги международную фирму. Крупнейшей деятельностью AS Eesti Post и в то же время и главным конкуретным предпочтением является общегосударственная распределительная сеть (курьерская, доставочная и розничная сеть), а также опыт оперирования ею. Выстраивание такой же сети конкурентами крайне затратное и сложное дело.
В то же время, сегодняшние законы позволяют Eesti Post передать другим участникам рынка оперирование своей общегосударственной распределительной сети, что позволило бы в случае универсальных цен на почтовые услуги, прийти и другим поставщикам. Если для обеспечения оказания универсальной почтовой услуги будет организован открытый конкурс, в котором поставщик универсальной почтовой услуги должен предложить приемлемую пользователем доступную цену, структура собственности в значительной степени не повлияет на качество и масштаб оказания услуги. Поэтому возникает вопрос целесообразности сохранения 100-процентной долевой собственности государства.
Министерство экономики и коммуникаций советует обновить Закон о почте и введенные на его основе подзаконные акты. Привести касающуюся почтового рынка Эстонии регуляцию в соответствие с изменившейся ситуацией на почтовом рынке, исходя из принципа, что для оказания жизнеспособной универсальной почтовой услуги должны быть лучшим образом защищены интересы как потребителя, так и поставщика универсальной почтовой услуги.