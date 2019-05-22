Михаил Кылварт в Нарве критиковал и оправдывал правительство

Яна Тоом рассказала о своей работе в Европейском парламенте и поделилась планами - чем планирует заниматься в ЕП, если снова будет избрана. Так, политик планирует войти в Комитет по правам человека, чтобы препятствовать, насколько это возможно из Брюсселя, переводу русских школ на преподавание на эстонском языке.

Другой важной проблемой Яна Тоом назвала возможное появление цензуры в интернете - фильтры, которые будут проверять загружаемый в соцсети контент на предмет нарушения чьих-то авторских прав, по мнению политика, нарушают права человека.

Оценивать свои шансы на переизбрание в Европарламент Яна Тоом не стала. По ее словам, она просто работает в избирательной кампании и не строит прогнозов, сколько голосов удастся собрать.

Михаил Кылварт - нечастый гость в Нарве и местным избирателям, по большому счету, незнаком. В Нарву мэр Таллинна приехал поддержать на встрече с избирателями Яну Тоом. Но, учитывая политическую ситуацию, значительную часть встречи он посвятил правительственной коалиции центристов с EKRE и Isamaa.

“Я знаю, что на этих выборах активность будет минимальная, - сказал Кылварт о выборах в Европарламент - Люди не придут на выборы по разным причинам. Прежде всего, потому что европейские выборы вообще не очень популярны. Люди не очень уверены, что от их голоса что-то зависит, а Европа, по их мнению, где-то далеко”.

По мнению Кылварта, причина этого в том, что люди не видят общей картины происходящего и не понимают, как на них влияют решения, принятые в Брюсселе.

По его словам, надо честно признать, что одна из причин того, что избиратели центристов не пойдут на выборы - нынешнее правительство.

“И прошлое-то правительство в его составе и некоторых решениях создавало достаточно поводов для разочарований, мягко говоря, - сказал он в Нарве. - А нынешнее правительство еще ничего не успело сделать, а наговорило уже на “10 лет без права переписки”. Я согласен с этим абсолютно, и, конечно, эмоции людей, которые поддерживают Центристскую партию, и эмоции русских людей мне абсолютно понятны”.

Тем не менее, мэр Таллинна предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

“Что реально поменялось по сравнению с тем, как было до выборов? - спросил он. - Риторика стала более резкой? Да нет, она всегда звучала. Она стала доноситься из высоких кабинетов? И раньше в высоких кабинетах позволяли себе всё тоже самое. Что принципиально поменялось с тем, что EKRE теперь у власти? Может быть, единственное - то, что некоторые люди стали более откровенно говорить о том, что они реально думают. А всё тоже самое думают и делают и другие представители правых партий. И мы это наблюдали десятилетиями”.