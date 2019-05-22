Михаил Кылварт в Нарве критиковал и оправдывал правительство

В Нарвском колледже Тартуского университета во вторник провела встречу с избирателями кандидат в депутаты Европарламента Яна Тоом. Ее приехал поддержать мэр Таллинна Михаил Кылварт. Яна Тоом по результатам последних выборов была самым популярным политиком Ида-Вирумаа, но на этот раз на встречу с ней пришли всего около двадцати человек.
Яна Тоом рассказала о своей работе в Европейском парламенте и поделилась планами - чем планирует заниматься в ЕП, если снова будет избрана. Так, политик планирует войти в Комитет по правам человека, чтобы препятствовать, насколько это возможно из Брюсселя, переводу русских школ на преподавание на эстонском языке.
Другой важной проблемой Яна Тоом назвала возможное появление цензуры в интернете - фильтры, которые будут проверять загружаемый в соцсети контент на предмет нарушения чьих-то авторских прав, по мнению политика, нарушают права человека.
Оценивать свои шансы на переизбрание в Европарламент Яна Тоом не стала. По ее словам, она просто работает в избирательной кампании и не строит прогнозов, сколько голосов удастся собрать.
Михаил Кылварт - нечастый гость в Нарве и местным избирателям, по большому счету, незнаком. В Нарву мэр Таллинна приехал поддержать на встрече с избирателями Яну Тоом. Но, учитывая политическую ситуацию, значительную часть встречи он посвятил правительственной коалиции центристов с EKRE и Isamaa.
“Я знаю, что на этих выборах активность будет минимальная, - сказал Кылварт о выборах в Европарламент - Люди не придут на выборы по разным причинам. Прежде всего, потому что европейские выборы вообще не очень популярны. Люди не очень уверены, что от их голоса что-то зависит, а Европа, по их мнению, где-то далеко”.
По мнению Кылварта, причина этого в том, что люди не видят общей картины происходящего и не понимают, как на них влияют решения, принятые в Брюсселе.
По его словам, надо честно признать, что одна из причин того, что избиратели центристов не пойдут на выборы - нынешнее правительство.
“И прошлое-то правительство в его составе и некоторых решениях создавало достаточно поводов для разочарований, мягко говоря, - сказал он в Нарве. - А нынешнее правительство еще ничего не успело сделать, а наговорило уже на “10 лет без права переписки”. Я согласен с этим абсолютно, и, конечно, эмоции людей, которые поддерживают Центристскую партию, и эмоции русских людей мне абсолютно понятны”.
Тем не менее, мэр Таллинна предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.
“Что реально поменялось по сравнению с тем, как было до выборов? - спросил он. - Риторика стала более резкой? Да нет, она всегда звучала. Она стала доноситься из высоких кабинетов? И раньше в высоких кабинетах позволяли себе всё тоже самое. Что принципиально поменялось с тем, что EKRE теперь у власти? Может быть, единственное - то, что некоторые люди стали более откровенно говорить о том, что они реально думают. А всё тоже самое думают и делают и другие представители правых партий. И мы это наблюдали десятилетиями”.
По мнению Михаила Кылварта, риторика EKRE всё же стала менее жесткой, а реформисты, напротив, в сложившейся политической ситуации повернулись лицом к русскоязычным избирателям, хотя раньше “отдавали” их центристам.
“У меня нет иллюзий по отношению ни к одной эстонской партии. Я вам больше скажу, у меня нет иллюзий по отношению даже к Центристской партии. Но мы не живем в стране сказок, где политики делятся на хороших и плохих. Мы живем в системе, где нужно постоянно выбирать между тем, что реально можно сделать”, - сказал он.
Михаил Кылварт заверил, что продолжает придерживаться своих принципиальных позиций, но отметил:
“Вопрос в том, где с этими принципами можно добиться положительного результата. Не просто красиво сказать и выйти из строя, пойти в безопасную зону и там красиво прогуливаться, критикуя со стороны. А войти в такую зону, где еще и можно что-то сделать реально, пусть собирая при этом плевки. Вот о чем идет речь. И вот эта зона, где можно реально что-то сделать, в политике называется властью”.
По словам мэра Таллинна, правые партии набирают вес в Эстонии, как и в остальной Европе. 65% членов Рийгикогу, сказал он, представляют правые партии - Isamaa, EKRE и Партию реформ.
“Это же тоже правая партия, - сказал Кылварт о реформистах. - Сейчас они вспомнили, что они либералы. Никакие они не либералы. 65% людей в Эстонии выбрали тех, кто до выборов говорил, что закроет русские школы - кто-то говорил, что за 10 лет, кто-то, что за 4 года”.
Михаил Кылварт заявил, что именно в коалиции с EKRE центристам удалось добиться, что полный переход на эстонский язык обучения сейчас не начнется.
“Абсолютно сюрреалистичная ситуация. Но вот так в политике бывает”, - добавил он.