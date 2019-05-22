В Италии перевернулся автобус с российскими туристами, есть жертвы и пострадавшие

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии. ФОТО: Vvff/Ropi / ZUMAPRESS.com

По данным издания, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию.

Трагедия произошла в 09:00 утра по местному времени (10:00 по Эстонии). Автобус протаранил барьеры у дороги, после чего перевернулся.

Причина ДТП пока неизвестна. "Корреьере делла сера" отмечает, что инцидент мог произойти, в частности, из-за скользкого после дождя асфальта.