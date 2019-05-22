Ср, 22.05.2019
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  • Камень в гороховом супе: приговоренный к 20 годам лишения свободы судится с тюрьмой

Камень в гороховом супе: приговоренный к 20 годам лишения свободы судится с тюрьмой

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Эрик Круузимяги.

ФОТО: Konstantin Sednev

Эрик Круузимяги - один из обвиняемых по делу о двойном убийстве в столичном ночном клубе «Посейдон» - требует от Таллиннской тюрьмы возмещения нематериального ущерба в размере 500 евро.

«Истец считает, что Таллиннская тюрьма унизила его человеческое достоинство и поставила под угрозу его здоровье. Заявитель уверяет, что обнаружил в своем гороховом супе камень, который поставил под угрозу его здоровье», - прокомментировала порталу Rus.ERR суть жалобы Круузиямяги пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

По ее словам, суд рассмотрел жалобу в порядке письменного производства и вынесет решение по ней 31 мая.

Ранее Эрик Круузимяги (39) судами первых двух инстанций был приговорен к 20 годам лишения свободы: его признали виновным по делу о двойном убийстве в ночном клубе «Посейдон».

Подробнее об этом деле читайте на портале Rus.ERR.

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