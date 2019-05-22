Что за пух летает по Таллинну?

Таким вопросом забиты сегодня все социальные сети и наш редакционный ящик. Летающий по Таллинну пух видим и мы – причем, не только через окна, но и в офисе, дома – повсюду. Действительно, откуда он взялся? Об этом мы поинтересовались в Департаменте окружающей среды столицы.

«В Таллиннском департаменте окружающей среды ответили, что это может быть пух осин либо других цветущих деревьев, что является вполне обычным для весеннего периода явлением», - ответила пресс-секретарь Раэпресс Мария Последова.

А чуть позже она переслала нам ответ руководителя отдела науки и образования Таллиннского ботанического сада Сийри Лийв: «В воздухе попадаются первые семена с пухом многих цветущих сейчас растений (козья ива, верба, сизая верба), также местами уже попадаются семена одуванчика».

Понятно, что в этом году такое обилие летающих семян обусловлено малым количество осадков, поэтому остается только ждать дождей.