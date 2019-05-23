Студия Postimees: Виктория Ладынская-Кубитс – в Европу в знак протеста?
Rus.Postimees завершает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Последний гость студии – депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.
Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!
- Открыто проголосовав против правительства Ратаса, политик поставила себя в какой-то степени и в оппозицию к собственной партии. А все ли европейские цели Isamaa приемлемы для кандидата?
- Чем отличается позиция Isamaa по мигрантам от позиции EKRE?
- Как решать накопившиеся проблемы с Россией?
- Isamaa не видит будущего ЕС без сотрудничества с США. Почему Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность и иметь собственных экономических интересов?
- Верит ли Ладынская-Кубитс в счастливое будущее ЕС?