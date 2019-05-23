Чт, 23.05.2019
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  • Студия Postimees: Виктория Ладынская-Кубитс – в Европу в знак протеста?

Студия Postimees: Виктория Ладынская-Кубитс – в Европу в знак протеста?
11:00

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Rus.Postimees завершает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Последний гость студии – депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.

Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!

  • Открыто проголосовав против правительства Ратаса, политик поставила себя в какой-то степени и в оппозицию к собственной партии. А все ли европейские цели Isamaa приемлемы для кандидата?
  • Чем отличается позиция Isamaa по мигрантам от позиции EKRE?
  • Как решать накопившиеся проблемы с Россией?
  • Isamaa не видит будущего ЕС без сотрудничества с США. Почему Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность и иметь собственных экономических интересов?
  • Верит ли Ладынская-Кубитс в счастливое будущее ЕС? 

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