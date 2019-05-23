Виктория Ладынская-Кубитс: там, где заканчивается "Отечество", начинается EKRE

Фрагмент беседы:

– Вы открыто проголосовали против правительства Ратаса, подчеркнув, что не одобряете риторику EKRE, тем самым поставив себя в какой-то степени и в оппозицию к своей собственной партии. Означает ли это, что вы собрались в Европу в знак протеста? И все ли европейские цели "Отечества" приемлемы для вас?

Виктория Ладынская-Кубитс: – Мое решение не голосовать за создававшуюся коалицию – это был сигнал конкретной партии, риторику которой я не поддерживаю. О моем решении – болезненном для партии – заранее знал и председатель "Отечества", и премьер-министр. Но я понимала, что не могу пойти против своей совести.

EKRE – не партнер, а конкурент ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Очевидно, что впоследствии тема евровыборов ушла в тень предыдущих выборов в Рийгикогу и формирования правящей коалиции.

Политически эмоциональный накал ощущается до сих пор. На встречах с избирателями до сих пор звучат вопросы относительно коалиции, ее планов и принятого мной решения голосовать против.

Однако своего консервативного мировоззрения я не изменила и разделяю все европейские цели "Отечества".

– Чем отличается позиция "Отечества" по мигрантам от позиции EKRE?

Виктория Ладынская-Кубитс: – Для меня EKRE – не партнеры, а конкуренты. Я поддерживаю разумный консерватизм. Там где заканчивается "Отечество", начинается EKRE.

После миграционного кризиса 2015 года разгорелись нешуточные страсти и в Европе, и в Эстонии. Мы придерживались и до сих придерживаемся четкой политики: "Отечество" против автоматического распределения квот между странами-членами ЕС. Кстати, нам удалось отстоять это право на уровне сильной фракции Европейских консерваторов (ЕКР). В итоге, сейчас эстонские специалисты изучают досье каждого беженца и только после этого принимается решение.

Слава богу, что у Эстонии пока есть представитель во фракции ЕКР. Если "Отечество" каким-то причинам не пройдет в следующий созыв Европарламента, Эстония потеряет свой мандат именно на уровне этой фракции.

– Как решать накопившиеся проблемы с Россией?

Виктория Ладынская-Кубитс: – В данном случае экономические причины отходят на второй план по сравнению с политическими причинами.

Эстония и ЕС уже приняли свои политические решения в отношении России, выраженные прежде всего в санкциях. Мы поддерживаем именно это направление, поскольку оно напрямую связано с событиями на Украине и в Грузии.

– Isamaa не видит будущего ЕС без сотрудничества с США. А почему вы считаете, что Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность и иметь собственных экономических интересов?

Виктория Ладынская-Кубитс: – Это вопрос связан с определенными дискуссиями, которые ведутся на уровне ЕС. Если речь идет о возможности создания европейской армии, то мы не поддерживаем эту инициативу. Мы против конкуренции в сфере обороны. А вот экономическая конкуренция – логична и обоснованна.

– О чем важно помнить за несколько дней до выборов?

Виктория Ладынская-Кубитс: – Каждые выборы – это конкуренция мировоззрений. Если ты понимаешь, в чем заключается твое мировоззрение, то потом не придется испытывать разочарования и чувствовать себя обманутым.

Очевидно, что сейчас многие переносят накаленную местную ситуацию на европейские выборы.

Я не согласна с теми, кто призывать голосовать из протеста к той ситуации, которая сложилась на уровне коалиции. Это отчасти оправданно с эмоциональной точки зрения, но не логично.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: Виктория Ладынская-Кубитс – в Европу в знак протеста? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Открыто проголосовав против правительства Ратаса, политик поставила себя в какой-то степени и в оппозицию к собственной партии. А все ли европейские цели "Отечества" приемлемы для кандидата?

Чем отличается позиция "Отечества" по мигрантам от позиции EKRE?

Как решать накопившиеся проблемы с Россией?

"Отечество" не видит будущего ЕС без сотрудничества с США. Почему Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность и иметь собственных экономических интересов?

Верит ли Ладынская-Кубитс в счастливое будущее ЕС?