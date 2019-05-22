"Кнут и пряник": на Украине объявили о возможности референдума для решения конфликта с Россией

Он уточнил, что на референдум могут вынести вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, присутствовавший в студии во время выступления главы администрации, сообщил BFM.ru, что Богдан "потом уточнил свою позицию".

"Он сказал: если команда Зеленского будет понимать, что какое-то решение может вызвать раскол в обществе, они тогда будут проводить референдум, в том числе по вопросам войны и мира, формата переговоров, ситуации по минским соглашениям", - пояснил Карасев, отметив, что часть национал-патриотических сил и "партии войны" могут рассматривать тот или иной компромисс как капитуляцию.

Другие политологи высказывают мнение о том, что Зеленский таким образом пытается снять с себя часть ответственности по такому крайне сложному и запутанному вопросу, как вопросы войны и мира, и переложить ее на все общество: так как сформулировать вопрос будет крайне сложно, эта тема с большой долей вероятности будет незаметно похоронена вскоре после выборов в Раду. Сам же референдум по этому вопросу поляризует общество и может обойтись гораздо дороже, нежели выборы.

Кроме того, Богдан озвучил два направления будущего диалога с Россией - "кнут и пряник". Пряником Богдан назвал постоянные попытки Украины мирно решить донбасский конфликт, на которые Россия якобы не откликается. А в качестве кнута администрация Зеленского намерена продолжить призывать Запад усиливать давление на Россию. По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.

Напомним, бывший советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан был назначен главой администрации нового президента Украины накануне. В 2014 году он был внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского и баллотировался в Раду от "Блока Петра Порошенко".