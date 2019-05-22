"Кнут и пряник": на Украине объявили о возможности референдума для решения конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан. "Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, - чтобы народ Украины принял это решение", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", передает Newsru.com.
Он уточнил, что на референдум могут вынести вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, присутствовавший в студии во время выступления главы администрации, сообщил BFM.ru, что Богдан "потом уточнил свою позицию".
"Он сказал: если команда Зеленского будет понимать, что какое-то решение может вызвать раскол в обществе, они тогда будут проводить референдум, в том числе по вопросам войны и мира, формата переговоров, ситуации по минским соглашениям", - пояснил Карасев, отметив, что часть национал-патриотических сил и "партии войны" могут рассматривать тот или иной компромисс как капитуляцию.
Другие политологи высказывают мнение о том, что Зеленский таким образом пытается снять с себя часть ответственности по такому крайне сложному и запутанному вопросу, как вопросы войны и мира, и переложить ее на все общество: так как сформулировать вопрос будет крайне сложно, эта тема с большой долей вероятности будет незаметно похоронена вскоре после выборов в Раду. Сам же референдум по этому вопросу поляризует общество и может обойтись гораздо дороже, нежели выборы.
Кроме того, Богдан озвучил два направления будущего диалога с Россией - "кнут и пряник". Пряником Богдан назвал постоянные попытки Украины мирно решить донбасский конфликт, на которые Россия якобы не откликается. А в качестве кнута администрация Зеленского намерена продолжить призывать Запад усиливать давление на Россию. По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.
Напомним, бывший советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан был назначен главой администрации нового президента Украины накануне. В 2014 году он был внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского и баллотировался в Раду от "Блока Петра Порошенко".
Во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что предрасположен к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. В России, в свою очередь, призвали украинского лидера начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех". Между тем на встрече с представителями Белого дома президент Украины призвал Вашингтон усилить ограничительные меры против Москвы. Зеленский, в частности, обвинил Россию в "агрессии" и назвал Соединенные Штаты "главным партнером Украины в ее преодолении".