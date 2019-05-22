Раймонд Кальюлайд: организованное разжигание ненависти необходимо сделать уголовно наказуемым

По словам Кальюлайда, его поражает, что партии, представленные в Рийгикогу прошлого созыва, никак не отреагировали на агрессивное и систематическое разжигание ненависти со стороны EKRE и не попытались помещать расшатыванию правовых устоев нашего государства.

«Такая деятельность представляет реальную угрозу для оппозиционных политиков и журналистов, критично настроенных в отношении EKRE. Парламентские партии были обязаны предпринять законодательные шаги, чтобы призвать EKRE к порядку. Вместо этого данной компании позволили бесконтрольно куражиться, угрожать и запугивать своих политических оппонентов. Им дали возможность создать фабрику интернет-троллей, которая является повседневным источником распространения вражды в отношении политиков и журналистов и орудием борьбы против свободы и демократии. Плоды этого бездействия мы пожинаем сегодня», - сказал Кальюлайд.

Кальюлайд намерен инициировать законопроект, согласно которому организованное разжигание ненависти станет уголовным преступлением.

«Разжигание ненависти является наказуемым и сегодня, но совершенно ясно, что привлечение к ответственности по отдельности каждого интернет-тролля EKRE весьма проблематично. Гораздо разумнее заняться теми, кто систематически занимается организацией этого, так как они гораздо опаснее для общества, чем те, чью деятельность они направляют. Я предлагаю наказывать за такую деятельность в уголовном порядке как частные лица, так и юридические», - пояснил Кальюлайд.

По его оценке, это одна из возможностей бороться с созданной праворадикалами армией интернет-троллей, которая действует как в Эстонии, так и в других европейских странах.

«С точки зрения современного дигитализированного общества, речь идет о своего рода кибервойне, цель которой – деморализовать и запугать своих политических оппонентов (а также журналистов) с помощью лавины многочисленных комментариев резкого, а порой и нецензурного содержания. В дигитализированном обществе это можно сравнить с толпой громил у чьих-то дверей, шумящей и расточающей ругательства – примерно так, как это было на акции протеста против миграционного пакта ООН на Тоомпеа. Подобное поведение выходит за рамки свободы слова и превращается в атаку против свободного общества. И у государства должны быть возможности противостоять таким атакам», - сказал Кальюлайд.

Если такой закон будет принят, то, по мнению Кальюлайда, следует взвесить возможность лишать государственного финансирования партии, которые будут уличены в его неоднократном нарушении.

«Нельзя считать нормальным, чтобы налогоплательщики оплачивали ругань и разжигание ненависти. Пришло время решительно выступить против этого безобразия и защитить жителей Эстонии и достоинство нашего государства. Если бы предыдущий состав парламента сделал это, то сегодня мы бы не находились в ситуации, когда люди, ответственные за разжигание ненависти и вражды, представляют наше государство на высоком уровне», - заявил Кальюлайд.