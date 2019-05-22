Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе

60% американцев утверждают, что вид чисто убранной спальни позволяет им расслабиться. Еще 40% признают, что у них часто бывает секс после уборки, проведенной совместно с партнером.

50% опрошенных отметили, что с большей вероятностью будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит домашние дела.

Еще 40% респондентов назвали грязный и захламленный дом партнера поводом для разрыва.