Михаил Кылварт обещает навести порядок на рынке Паэ

Кылварт указал, что жители района, соседствующего с рынком Паэ, обеспокоены нарушением общественного порядка людьми в состоянии алкогольного опьянения, а это говорит о том, что патрулирование необходимо участить, привлекая к сотрудничеству полицию и МуПо.

«Разумеется, обеспечение безопасности – это, в первую очередь, задача полиции, - сказал Кылварт. – Однако Муниципальная полиция может помочь проследить за происходящим, и посредством сотрудничества проблему удастся разрешить».

Мэр отметил, что районная управа, полиция и Муниципальная полиция серьезно занялись решением проблемы, начали совместную работу и продолжат ее до тех пор, пока ситуация не наладится. Сейчас патрулирование района проходит регулярно.

«В то же время нарушения на улице Паэ дают сигнал о том, что Муниципальной полиции необходимо расширить права и полномочия на государственном уровне, в том числе право использовать для установления порядка специальные средства – и все это в интересах горожан», - добавил Кылварт.

Также открытие Паэского променада сделает район более просматриваемым и безопасным.