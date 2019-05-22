Макгрегор хочет снова подраться с Нурмагомедовым

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам рассмотрения инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов.

"Это уже случилось - наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду и полез в толпу, тем самым спровоцировав драку. Но как только он это сделал, сразу спрятался. Я бы даже сказал, что струсил, вся его команда - маленькие крысы. Но он выиграл бой, мое уважение и поздравления ему. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что мы еще подеремся", - приводит слова Макгрегора "Р-Спорт".