В Omniva грядут перемены: читайте, что изменится с 1 июля

База данных частных клиентов Omniva, которая позволяет учитывать пожелания клиента при получении посылки, будет готова в декабре, однако с июля почтовое предприятие по умолчанию начнет направлять все посылки в почтовые автоматы. Мобильное приложение, с помощью которого можно будет заранее направлять посылку в желаемое место получения, появится примерно через год, передает Rus.ERR.