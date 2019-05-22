Ср, 22.05.2019
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В Omniva грядут перемены: читайте, что изменится с 1 июля

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Omniva.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

База данных частных клиентов Omniva, которая позволяет учитывать пожелания клиента при получении посылки, будет готова в декабре, однако с июля почтовое предприятие по умолчанию начнет направлять все посылки в почтовые автоматы. Мобильное приложение, с помощью которого можно будет заранее направлять посылку в желаемое место получения, появится примерно через год, передает Rus.ERR.

С апреля в Omniva начался переход на отправление посылок в почтовые автоматы. Поначалу новый порядок протестировали в Таллинне, а с 1 июля предприятие хочет начать применять его по всей Эстонии.

Член правления Omniva Андре Вескимейстер пообещал, что с июля посылки будут перенаправлять в почтовые автоматы бесплатно.

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