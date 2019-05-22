В Omniva грядут перемены: читайте, что изменится с 1 июля

База данных частных клиентов Omniva, которая позволяет учитывать пожелания клиента при получении посылки, будет готова в декабре, однако с июля почтовое предприятие по умолчанию начнет направлять все посылки в почтовые автоматы. Мобильное приложение, с помощью которого можно будет заранее направлять посылку в желаемое место получения, появится примерно через год, передает Rus.ERR.
С апреля в Omniva начался переход на отправление посылок в почтовые автоматы. Поначалу новый порядок протестировали в Таллинне, а с 1 июля предприятие хочет начать применять его по всей Эстонии.
Член правления Omniva Андре Вескимейстер пообещал, что с июля посылки будут перенаправлять в почтовые автоматы бесплатно.