Картина дня: раскрытие преступной группировки, удар по безопасности э-услуг и пожар в ресторане

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При участии полиции Эстонии раскрыта международная вооруженная преступная группировка
В сотрудничестве полиции Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании в Литве раскрыта международная вооруженная преступная группировка. Читать далее...
Сильнейший удар по безопасности э-услуг: под угрозой сотни тысяч жителей Эстонии
Входящая в тройку лучших в мире по доступности и уровню государственных электронных услуг Эстония в начале года столкнулась с самой большой угрозой кибербезопасности: неизвестным преступникам удалось подделать личные данные других людей. Читать далее...
Местные жители: «Мы говорили, что здесь будут гибнуть люди, но нас не послушали»
Вчера вечером несколько десятков человек собрались около железнодорожного перехода на улице Веэренни, чтобы помянуть погибшего утром журналиста Юри Аарма и напомнить, что несчастья, оборвавшего его жизнь, можно было избежать. Читать далее...
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии, есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера". Читать далее...
Дело всей жизни было уничтожено за полчаса: сгорел знаменитый ресторан
Хозяин хутора Таммури Эрки Саар хочет с помощью пожертвований неравнодушных людей восстановить уничтоженное пожаром дело всей его жизни: уникальный ресторан в здании старинного амбара. Читать далее...
БОЛЬШОЙ ОБЗОР: какие госфирмы нужно вывести на биржу, а за какие нужно держаться двумя руками?
Министерство экономики и коммуникаций представило отчет коммерческих объединений, находящихся в сфере своего управления, в котором пришло к выводу, что AS Eesti Teed нужно целиком выставить на открытые торги, а планы в отношении остальных госпредприятий нуждаются в дополнительном анализе. Читать далее...
Правительство еще не нашло лекарства от безденежья
Коалиция отмела идею отпустить бюджеты четырех последующих лет в большие минусы. Читать далее...
Британский профессор: опасная эпидемия самоуверенных правителей достигла Эстонии?
Профессор Университета Суррея Юджин Сэдлер-Смит предупредил на конференции высшей школы предпринимательства Mainor, что в мире распространяется эпидемия чересчур уверенных в себе политиков и бизнесменов. По его мнению, от этой напасти не удастся уберечься и Эстонии. Читать далее...
Михаил Кылварт в Нарве критиковал и оправдывал правительство
В Нарвском колледже Тартуского университета во вторник провела встречу с избирателями кандидат в депутаты Европарламента Яна Тоом. Ее приехал поддержать мэр Таллинна Михаил Кылварт. Яна Тоом по результатам последних выборов была самым популярным политиком Ида-Вирумаа, но на этот раз на встречу с ней пришли всего около двадцати человек. Читать далее...
Стало известно, от чего чаще всего умирают жители Эстонии
По данным Регистра причин смерти в Эстонии в прошлом году умерло 15 606 человек. Более половины смертей были вызваны болезнями органов кровообращения. За ними следуют смерти от злокачественных опухолей, несчастных случаев, травм и отравлений. Читать далее...
Адская жара: отреставрированные за миллионы евро ретротрамваи забыли оснастить вентиляцией
Отреставрированные за миллионы евро и названные в честь знаменитых людей старые трамваи имеют серьезный недочет, который стал очевидным именно в жаркие дни: в них не установлена вентиляция. Читать далее...
Защитники животных: отвезти детенышей умирать в лес – обычное дело
Эстонский союз защиты животных вчера вечером опубликовал в социальных сетях обращение, в котором раскритиковал решение Департамента окружающей среды выпустить медвежонка, бродившего без матери, обратно в лес. Читать далее...
Два билета на одно место: летевшего из Эстонии пассажира ждал неприятный сюрприз
К большому удивлению пассажира airBaltic, в самолете на купленное им место сел другой человек, у которого на билете было указано то же самое место. В airBaltic объяснили, что это практика овербукинга, при которой на рейс продается больше мест, чем реально есть в самолете. Читать далее...