Картина дня: раскрытие преступной группировки, удар по безопасности э-услуг и пожар в ресторане

При участии полиции Эстонии раскрыта международная вооруженная преступная группировка

В сотрудничестве полиции Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании в Литве раскрыта международная вооруженная преступная группировка. Читать далее...

Сильнейший удар по безопасности э-услуг: под угрозой сотни тысяч жителей Эстонии

Входящая в тройку лучших в мире по доступности и уровню государственных электронных услуг Эстония в начале года столкнулась с самой большой угрозой кибербезопасности: неизвестным преступникам удалось подделать личные данные других людей. Читать далее...

Местные жители: «Мы говорили, что здесь будут гибнуть люди, но нас не послушали»

Вчера вечером несколько десятков человек собрались около железнодорожного перехода на улице Веэренни, чтобы помянуть погибшего утром журналиста Юри Аарма и напомнить, что несчастья, оборвавшего его жизнь, можно было избежать. Читать далее...

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии, есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера". Читать далее...

Дело всей жизни было уничтожено за полчаса: сгорел знаменитый ресторан

Хозяин хутора Таммури Эрки Саар хочет с помощью пожертвований неравнодушных людей восстановить уничтоженное пожаром дело всей его жизни: уникальный ресторан в здании старинного амбара. Читать далее...

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: какие госфирмы нужно вывести на биржу, а за какие нужно держаться двумя руками?

Министерство экономики и коммуникаций представило отчет коммерческих объединений, находящихся в сфере своего управления, в котором пришло к выводу, что AS Eesti Teed нужно целиком выставить на открытые торги, а планы в отношении остальных госпредприятий нуждаются в дополнительном анализе. Читать далее...

Правительство еще не нашло лекарства от безденежья

Коалиция отмела идею отпустить бюджеты четырех последующих лет в большие минусы. Читать далее...

Британский профессор: опасная эпидемия самоуверенных правителей достигла Эстонии?

Профессор Университета Суррея Юджин Сэдлер-Смит предупредил на конференции высшей школы предпринимательства Mainor, что в мире распространяется эпидемия чересчур уверенных в себе политиков и бизнесменов. По его мнению, от этой напасти не удастся уберечься и Эстонии. Читать далее...

Михаил Кылварт в Нарве критиковал и оправдывал правительство

В Нарвском колледже Тартуского университета во вторник провела встречу с избирателями кандидат в депутаты Европарламента Яна Тоом. Ее приехал поддержать мэр Таллинна Михаил Кылварт. Яна Тоом по результатам последних выборов была самым популярным политиком Ида-Вирумаа, но на этот раз на встречу с ней пришли всего около двадцати человек. Читать далее...

Стало известно, от чего чаще всего умирают жители Эстонии

По данным Регистра причин смерти в Эстонии в прошлом году умерло 15 606 человек. Более половины смертей были вызваны болезнями органов кровообращения. За ними следуют смерти от злокачественных опухолей, несчастных случаев, травм и отравлений. Читать далее...

Адская жара: отреставрированные за миллионы евро ретротрамваи забыли оснастить вентиляцией

Отреставрированные за миллионы евро и названные в честь знаменитых людей старые трамваи имеют серьезный недочет, который стал очевидным именно в жаркие дни: в них не установлена вентиляция. Читать далее...

Защитники животных: отвезти детенышей умирать в лес – обычное дело

Эстонский союз защиты животных вчера вечером опубликовал в социальных сетях обращение, в котором раскритиковал решение Департамента окружающей среды выпустить медвежонка, бродившего без матери, обратно в лес. Читать далее...

Два билета на одно место: летевшего из Эстонии пассажира ждал неприятный сюрприз