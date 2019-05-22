Галерея и видео: пропавшего ребенка всю ночь искали с вертолетом

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керстин Мересма сказала, что вчера в Ярвамаа пропал 13-летний мальчик, которого искали вечером и ночью. Мальчика нашли сегодня утром в Рапламаа у близких.

Вчера около девяти часов вечера в полицию сообщили, что в Пайде не вернулся домой 13-мальчик, который ушел в школу к восьми утра.

Позиционирование телефона ребенка показало, что устройство находится в районе его дома. «После позиционирования телефона привлекли к поискам 20 человек, полицейских и добровольцев, также была собака. Искали его в лесу около дома и в заброшенных зданиях до пяти утра», - сказал участковый Пайде Маргус Тоомсалу.

«В то же время пообщались с близкими, проверили друзей и знакомых, посмотрели городские камеры, однако мальчика в Пайде не нашла. Вертолет PPA привлекли после трех утра, он улетел после четырех, к сожалению, результата не принес», - сказал Тоомсалу.

Телефон, по словам Тоомсалу, нашли сегодня утром недалеко от дома мальчика.