Активисты разоблачили в Facebook масштабную сеть правых радикалов

На данный момент Facebook удалил большую часть аккаунтов, в различных группах за ними следили около шести миллионов человек. Пока еще изучаются еще сотни аккаунтов, которых могут читать около 26 миллионов пользователей.

Всего Avaaz сообщил о более чем 500 подозрительных группах и страницах в Facebook, которые действовали во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польше и Испании. Многие из них распространяли ложные новости или использовали подставные аккаунты и профайлы, чтобы искусственно увеличить количество сторонников поддерживаемой партии или количество посетителей интернет-страницы. Таким образом нарушали правила Facebook.

Сети были значительно популярнее, чем официальные страницы праворадикалов в их странах и партий, выступающих против Европейского союза. По оценке Avaaz, до их удаления страницы просмотрели более 500 миллионов раз. Это означает, что просмотров было больше, чем всех избирателей в Евросоюзе.

Деятельность сети была масштабной: начиная с тем, связанных с верховной властью белых во Франции, и заканчивая отрицанием холокоста и поддержкой немецкой радикальной партии AfD («Альтернатива для Германии») через липовые аккаунты.

В Италии использовали тактику, согласно которой сначала выставляли газеты, которые рассказывали о косметике, футболе, здоровье или каких-то других, интересующих людей темах. Когда достаточное количество людей начинало следить за публикациями страницы, ее превращали в политический инструмент.

Исследователи, например, отслеживали страницы, которые изначально были созданы как место, где люди, занимающиеся сельским хозяйством, могли обмениваться мыслями. Постепенно группа менялась, и в итоге там начинали выражать поддержку праворадикальной партии «Северная Лига». Попавшим в ловушку интересующимся сельским хозяйством людям отправляли предупреждающее от мигрантов видео, на котором можно было видеть разбивающих полицейскую машишину иммигрантов. Видео показывали а качестве доказательства того, а в действительности это была сцена из фильма.

Один из лидеров Avaaz Кристоф Скотт сказал Guardian, что сеть была создана не только для предстоящих выборов. Ее целью было изменение политики через создание ложного представления, чтобы показать, что по определенным темам сильная поддержка есть и на бытовом уровне.

По словам Скотта, у этих групп было очень большое влияние, поскольку ложная информация распространяется через кампании, длящиеся уже несколько лет. Таким образом, в свою очередь определенные темы можно было поднимать и представлять их как важные.

Расследование проводили самостоятельные расследователи и журналисты, которых наняла Avaaz. Деньги получили от жертвователей, которых оказалось больше 47 000 человек, и таким образом смогли организовать экономически независимый проект. Всего этим занимались около 30 человек.

По словам представителей Avaaz, в ходе проекта для поиска этих страниц с Facebook не сотрудничали, но все находки отправляли фирме для установления и закрытия.