В «Макдоналдс» разразился сексуальный скандал

«Эти смелые работницы "Макдоналдс", многим из которых во время домогательств было по 16-17 лет, заявляют, что столкнулись со многими случаями неподобающего поведения», — заявила Ив Сервантес, адвокат женщин. Они обвиняют работников в неподобающих прикосновениях, предложениях вступить в сексуальный контакт, неприличных комментариях и публичной демонстрации половых органов. Женщины также утверждают, что все их жалобы руководству или игнорировались, или воспринимались как шутка.

«Когда домогательства начались, я словно все отрицала. Я не думала, что человек, которого я уважаю и ценю, будет целенаправленно унижать меня, относиться ко мне как к вещи и заставлять чувствовать себя ничтожной», — рассказала Латарша Смит, сотрудница ресторана из штата Южная Каролина. По ее словам, когда она отвергла ухаживания начальника, тот стал грубить ей, заставлял выходить в неудобное время и исключил из программы повышения квалификации.