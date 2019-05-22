Возможно, будут сохранены какие-то детали дома, в котором находился культовый ресторан Umami

Департамент охраны памятников старины не счел здание бывшего хутора Метса достойным быть взятым под охрану ни одиннадцать лет назад, когда была утверждена детальная планировка, ни сейчас. Город, как подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт, изучал и возможность переноса здания в другое место, но в таком случае, по утверждению экспертов, пришлось бы заменить большую часть дощатой обшивки стен, поскольку доски не выдержат даже разборки, не говоря уже о последующей сборке. То есть, речь уже пойдет о копии дома, а не об оригинале.