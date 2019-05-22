Ср, 22.05.2019
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  • Возможно, будут сохранены какие-то детали дома, в котором находился культовый ресторан Umami

Возможно, будут сохранены какие-то детали дома, в котором находился культовый ресторан Umami

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ФОТО: скриншот с Google Map

К сожалению, возможность для полного сохранения дома 141 по улице Кадака, где в яблоневом саду работал быстро завоевавший популярность ресторан Umami, пока не найдена. Но надежда есть, передает Raepress.

Umami restorani endine hoone Kadaka teel.

ФОТО: Sander Ilvest

Департамент охраны памятников старины не счел здание бывшего хутора Метса достойным быть взятым под охрану ни одиннадцать лет назад, когда была утверждена детальная планировка, ни сейчас.  Город, как подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт, изучал и возможность переноса здания в другое место, но в таком случае, по утверждению экспертов, пришлось бы заменить большую часть дощатой обшивки стен, поскольку доски не выдержат даже разборки, не говоря уже о последующей сборке. То есть, речь уже пойдет о копии дома, а не об оригинале.

В 2008 году, когда утверждалась детальная планировка, не поступило ни одного  возражения. Кылварт сообщил, что часть элементов дома будет по совету экспертов сохранена. И это максимум того, что удается пока сделать.

ФОТО: umami.ee

Внимание общественности снос построенного в 30-е годы прошлого века дома привлек только в январе нынешнего года, когда из-за грядущего сноса закрылся несколько лет находившийся в нем популярный ресторан Umami. Сейчас ресторан тех же собственников и с той же концепцией работает в рыбном порту, в доме по Каласадама, 8.

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