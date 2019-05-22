Перед трагическим ДТП на железнодорожном переезде Юри Аарма разговаривал по телефону

На записи с видеорегистратора поезда Elron видно, как Аарма приближается к железной дороге на электрическом велосипеде, в одной руке он держит телефон. «Точные обстоятельства произошедшего установит следствие», - отметила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов.

Старший патрульной смены аварийной группы Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа сказал, что Аарма пересекал железную дорогу, не слезая с электовелосипеда, что не запрещено Законом о дорожном движении, но само по себе крайне опасно.

Он обратил внимание на то, что на железнодорожном переходе Веэренни расположены специальные ограждения, которые предназначены для того, чтобы на велосипеде невозможно было проехать быстро и велосипедист слезал с него. Однако Аарма поступил иначе.