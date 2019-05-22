Видео с места трагедии: сколько секунд уходит на то, чтобы заметить приближающийся поезд на переезде Веэренни?

Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) подтвердил, что железнодорожный переход на Веэренни, где вчера погиб актер и журналист Юри Аарма, соответствует всем требованиям, предусмотренным правовыми актами. Postimees побывал на месте и наглядно показал, сколько секунд уходит на то, чтобы заметить приближающийся поезд на переезде Веэренни.
По оценке TTJA, железнодорожный переход на Веэренни соответствует всем требованиям, предусмотренным правовыми актами.
Департамент обращает внимание на то, что речь идет о первом несчастном случае после закрытия переезда Веэренни. «После перестройки железнодорожного переезда Веэренни в железнодорожный переход до вчерашней трагедии там не происходило несчастных случаев», - сказала специалист по коммуникациям департамента Анне-Май Хелемяэ. Упомянутый в СМИ инцидент 2018 года был самоубийством.
«Также хотим опровергнуть утверждение, которое касается случая, закончившегося травмами велосипедиста на железнодорожном переходе Веэренни летом 2016 года. Важно отметить, что несчастный случай произошел не на Веэренни, а на переходе рядом с переездом Ярвевана, где велосипедист сбоку врезался в поезд Таллинн-Тюри. Следствие показало, что шлагбаум и светофор работали без перебоев и причиной аварии была небрежность велосипедиста на железнодорожном переходе.
TTJA еще раз напоминает людям, что пересекающий железную дорогу водитель автомобиля, пешеход или велосипедист должен быть крайне внимателен. Все посторонние занятия – разговор по телефону, прослушивание музыки, использование смартфонов при пересечении железной дороги являются опасными отвлекающими факторами. Также необходимо считаться с дорожными знаками и увидев или услышав приближающийся поезд, нужно всегда уступить ему дорогу. Железнодорожные переходы следует пересекать пешим, нужно сойти с велосипеда до расположенных на переходе заграждений.